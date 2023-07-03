Универсальны и дают ногам 'дышать': 5 моделей летней обуви, в которых не жарко

Летом хочется 3 месяца лежать под кондиционером и пить прохладный коктейль. Особенно когда столбик на термометрах бьет рекорды. Однако выходить на улицу необходимо. Как минимум – чтобы пройтись в офис (если вы не работаете дистанционно) и принять солнечную ванну.

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Для прогулки наденьте светлую одежду из натуральных тканей и обязательно защитите кожу солнцезащитным кремом. А как насчет обуви? В какой будет комфортнее всего в жаркие дни? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Вьетнамки

Это один из лучших вариантов для лета. Если раньше вьетнамки были актуальны только для отдыха на пляже, то сейчас они перекочевали в городской гардероб. На полках магазинов есть многочисленные варианты моделей обуви: от резиновых до кожаных с квадратным мысом. Их можно носить с сарафанами, шортами, джинсами и брюками.

2. Слайды

Это наслаждение для ног. Если вы любите активный отдых или длительные прогулки в теплое время года, вам понадобятся слайды. Они изготавливаются из высококачественных материалов и повторяют анатомические контуры ступни. А еще – обеспечивают отличную вентиляцию, создавая комфорт даже в жару.

3. Сандалии

Это практичная обувь на низком ходу, которая идеально подходит для повседневной носки. В жару рекомендуем отказаться от изделий из искусственной кожи либо из пластмассы а-ля jelly shoes. Носите сандалии из текстиля или качественной кожи.

4. Босоножки

Этот вариант – отличное решение для непродолжительных вечерних прогулок. Особенно если они имеют каблуки или небольшую платформу. Желательно выбирать максимально открытые модели босоножек: с тонкими ремешками, открытыми пяткой и мысом.

5. Мюли

Это женская обувь, которая обычно имеет закрытую переднюю часть и открытую пятку. Бывает как на каблуке, так и без них. Иногда передняя часть также открыта, но только в зоне пальцев – и именно на такой вариант советуем обратить внимание летом. В мюлях вам точно не будет жарко.

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