'Оживите' свои летние образы: 5 пляжных сумок, которые можно носить в городе

Уже стало трендом носить купальники не только возле морей и океанов, но и в городе а-ля боди. Для второго варианта модель должна быть однотонной (без декораций и принтов).

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Есть еще одна вещь, которая может перекочевать из пляжных аутфитов. Это сумки. Они способны сделать ваши повседневные образы ультрамодными. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Плетеный тоут

Это сумка большого размера, с двумя ручками для переноски большого количества вещей. Имеет открытый верх без застежки, с одним отделением и без карманов. На лето советуем выбирать плетеные модели с жестким каркасом и кожаными ручками.

2. Сумка-корзинка

Прибавьте к своему образу пикантности. Дополните свой летний аутфит качественной сумкой-корзинкой. На пляже смело кладите ее на песок, однако держите подальше от воды. Если для прогулок в городе этот аксессуар покажется вам слишком банальным – украсьте его шелковым платком с ярким принтом.

3. Плетеная торба

Аксессуар в технике кроше – одна из трендовых вещей для лета. Итак, стилизуйте свою одежду авоськой массивной вязки. Особенно удачным будет сочетание с нарядами на морскую тематику или платьями из легких тканей.

4. Соломенная сумка жесткой формы

Самый удачный вариант соломенной сумки – та, что хорошо держит форму. Для романтических образов подойдет полумесяц, а для строгих – квадратная. С ней даже тотал-луки будут выглядеть интереснее.

5. Резиновая сумка

Идеальный вариант для пляжа – сумка из резины. Почему? Ее легко очистить от песка. Эта модель не хуже подходит и для прогулок в городе. С ней каждый ваш аутфит будет футуристичным. Делайте ставку на костюмы или платья свободного кроя и из легких тканей.

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