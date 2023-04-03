Удлиняют рост и скрывают лишнее: 5 моделей джинсов, которые делают женщин более стройными. Фото

Почти в каждом гардеробе есть вещь, которая всегда в тренде – джинсы. Их носили в 90-е, в нулевые, в 2010-е и сейчас. В них меняется только декорирование и фасон. К примеру, раньше были в тренде модели со стразами, порванными коленями и вышивками. Сейчас – клеш и "трубы".

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Однако не обязательно гнаться за модой. Ведь некоторые из стильных вещей визуально прибавляют килограммы и укорачивают рост. Рассказываем в материале OBOZREVATEL о джинсах, которые выгодно подчеркнут фигуру и сделают вас зрительно выше.

1. Джинсы Mom

Эти модели имеют простой крой, высокую посадку и слегка укороченную длину. Благодаря этому они делают талию тоньше, бедра – меньше, а силуэт – удлиненным. Джинсы Mom универсальны в использовании: идеально сочетаются как с лоферами и кроссовками, так и футболками или нарядными блузами.

2. Черные джинсы

Темные оттенки способны зрительно скорректировать фигуру: сужают талию и убирают лишний объем в зоне бедер. Потому что черный активнее других цветов поглощает солнечные лучи, из-за чего одежда визуально кажется меньшей по размеру, в отличие от белых вещей.

3. Джинсы Slim fit

Это узкие джинсы, отличающиеся от классических Slim тем, что слегка расширены у лодыжек. Такие модели грамотно подчеркивают ноги, а не прячут их, как кюлоты или "трубы". Предпочитайте изделия из плотной ткани в белом, синем или черном цвете.

4. Джинсы на высокой посадке

Эти модели, в отличие от средней или низкой посадки, не уродуют пропорции женской фигуры. Они удлиняют силуэт и подтягивают бедра вверх, убирая лишний объем. Такие джинсы будут актуальны как сейчас, так и лет 5-7 спустя.

5. Укороченные джинсы

Слишком длинные джинсы (например, клеш) утяжеляют внешний вид. Они выглядят неаккуратно и непрактичны в использовании. Выбирайте укороченные модели, которые в сфере моды не без основания называют элегантной классикой.

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