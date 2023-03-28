Самые популярные ошибки женщин: 5 комбинаций с кроссовками, что давно устарели

С каждым годом стираются границы того, как правильно сочетать в повседневных образах спортивную обувь. Если раньше кроссовки надевали с брюками или шортами, то теперь стилисты одобряют и комбинации с юбками или платьями. Но и здесь нужно знать определенные нюансы, иначе, в погоне за модой, вы покажете безвкусицу.

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Итак, как не стоит носить спортивную обувь, и какие есть альтернативы? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кроссовки и колготки

Сейчас существует широкий ассортимент колготок: базовые черные, разноцветные, кружевные, сетчатые, плотные... Вот только совмещать их с кроссовками – моветон. Это старомодная комбинация из нулевых, которая не актуальна сегодня.

2. Кроссовки и юбка-карандаш

Модели Белла Хадид и Эмили Ратаковски носят кроссовки с юбками, чем вдохновляют женщин во всем мире следовать этому примеру. Вот только для такой стилизации нужно подбирать правильный крой. Это не должна быть юбка-карандаш до колен, потому что так не получится ни женственный, ни спортивный аутфит. Надевайте юбки макси или юбки клеш вместе с винтажными кедами. Так точно не прогадаете.

3. Кроссовки и деловой костюм

Это одна из самых любимых комбинаций девушек. Почему же попала в антитренды? Носить брючные костюмы с кроссовками можно. Но если это фасон свободного кроя. Если же на вас строгий деловой силуэт – в спортивной обуви будете иметь не самый лучший вид.

4. Кроссовки и нарядные платья

В последнее время девушки часто совмещают вечерние платья с кроссовками. Причины на это разные: устали носить туфли, или хотят много танцевать (что было бы неудобно на каблуках). Стилисты одобрят сочетание платья и спортивной обуви только тогда, когда на вас – оверсайзная модель с широкой юбкой или объемное платье-рубашка.

5. Кроссовки на босу ногу

Это модное табу. Если вам не нравится, когда выглядывают носки, выбирайте короткие модели (похожие на "следки", но из натуральных материалов). А для смелых экспериментов надевайте со спортивной обувью высокие носки – такая стилизация стала популярной среди супермоделей.

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