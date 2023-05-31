У стиля нет возраста: 5 вещей, которые есть в гардеробе каждой француженки 40+. Фото

Французский стиль всегда вдохновлял своей элегантностью, шармом и изяществом. Ведь местные дамы знают, как выглядеть безупречно в любом возрасте. Это легкий макияж, ухоженные волосы и грамотно подобранная одежда. В гардеробе парижанок нет вещей с избыточным количеством декора и пестрым принтом. Только лаконичность, минимализм.

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Рассказываем, без каких 5 вещей не обходится во Франции ни одна женщина. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Рубашки свободного кроя

Лучше всего женственность подчеркивают маскулинные вещи. К примеру, рубашки и пиджаки oversize. Звучит парадоксально, но именно они делают акцент на хрупкости. Носить их можно со всем: от брюк до юбок макси. Главное – не утяжелять образ деталями.

2. Джинсы или брюки с высокой посадкой

Не так давно в моду из нулевых вернулись джинсы на низкой посадке. Француженки игнорируют этот тренд. И правильно. Ведь джинсы и брюки на высокой посадке подходят к любому верху, не выходят из моды и делают силуэт более стройным.

3. Яркие блузы

Парижанки создают эффектные образы благодаря гармоничным цветовым сочетаниям. Они смело комбинируют красный и оранжевый, зеленый с розовым или желтый с голубым. Яркие блузы – одно из самых простых решений, чтобы внести в аутфит акценты.

4. Силуэтное платье или с разрезом

Платье-футляр или с разрезом – еще один must have в гардеробе парижанок. Как правило, это наряды из плотной ткани и имеют длину ниже колен. Женщины носят их как самостоятельно, так и в паре с пиджаками, кардиганами или рубашками свободного кроя.

5. Брючный костюм

Это строгий и одновременно элегантный наряд, который придает женщине уверенность. Подчеркивает ее женственность и хрупкость. Обычно француженки выбирают полуприталенный пиджак и брюки прямого кроя или клеш.

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