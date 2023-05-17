Стильный французский шик: 5 идей, с чем носить юбки макси. Фото

Юбка макси имеет длину, оптимальную для женщин с любым типом фигуры. Она существенно скрывает живот и визуально удлиняет силуэт. Стройным подходят все фасоны: трапеция, карандаш, прямая, клеш и асимметрия. А леди и дамам с пышными формами – юбки с А-силуэтом, карандаш, на запах или плиссе.

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А с чем лучше сочетать этот предмет гардероба? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. С худи

Вы будете иметь эффектный вид в худи вместе с юбкой в фасоне карандаш или "труба". Это микс спортивного и классического элегантного стиля. Также это выигрышное сочетание благодаря объему: свободный верх и силуэтный низ не искажают пропорции фигуры.

2. С поло

Трикотажное поло отлично сочетается с юбкой макси. Сюда впишутся как классические босоножки или туфли-лодочки, так и сандалии, сабо, мюли или кеды. Дополните свой образ яркой сумочкой и платком или рюкзаком и браслетом.

3. С кроп-топами

Это идеальный вариант для жаркого лета. Можно создавать как монохромные образы, так и яркие (верх в классическом цвете, а низ с красочным принтом). Разнообразить аутфит поможет oversize-пиджак, джинсовая куртка или кардиган из легкой ткани.

4. С боди

Боди легко вписывается в любой гардероб и дополняет любые комплекты. В жаркие дни эту вещь можно скомбинировать с макси-юбкой и сандалиями. Для более расслабленного лука выбирайте вьетнамки, а для нарядного – обувь на каблуке (босоножки с тонкими ремешками или мюли).

5. С oversize-пиджаком или рубашкой

Длинная юбка-карандаш или асимметричная гармонично смотрится вместе с пиджаком, блузой или рубашкой свободного кроя. Выбирайте монохромные или контрастные цвета. Завершите образ маленькой сумочкой и тонированными очками.

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