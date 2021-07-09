Цепи, моносерьги и морские мотивы: какие украшения носят модницы этим летом. Фото

Аксессуары являются неотъемлемой частью всего образа, поскольку именно они помогут правильно расставить акценты и подчеркнуть все нужное. Моносерьги, массивные цепи, украшения в морском стиле – эти вещи смело можно использовать этим летом, ведь они на пике популярности.

Моносерьги в летнем сезоне 2021 стали одними из самых модных украшений, что вовсе неудивительно. Этот аксессуар выглядит стильно, дерзко, неординарно, он сможет дополнить практически любой аутфит. Об этом пишет издание Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Массивные цепи не сдают модных позиций еще с прошлого года. Модные блогеры и знаменитости демонстрируют это украшение на себе, которое может напомнить о реперах нулевых. Массивная цепь с крупными звеньями или более изящная с небольшой подвеской – эти вещи наверняка станут ценной находкой для гардероба.

Украшения с морскими мотивами имеют не меньшую популярность, чем объемные цепи. Броши в виде морских звезд, серьги с ракушками, чокеры с жемчужинками – все это сделает образ по-настоящему летним.

Многослойность является следующим неповторимым трендом этого сезона. Правильно скомбинированные аксессуары помогут разнообразить лук, сделав его неординарным и ярким.

Украшения оверсайз – идеальный вариант для тех, кто желает выделиться из толпы. Этот тренд выглядит необычно, но есть в нем при этом своя изысканность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты. Подобные аксессуары можно найти в Balenciaga, Isabel Marant, Chloe, в массмаркетах или сделать самостоятельно.