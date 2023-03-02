Три правила, как создать идеальный гардероб: станут спасением для модниц. Фото

Иногда мы совершаем импульсивные и необдуманные покупки, поддаваясь влиянию быстропроходящих трендов. Деньги потрачены, а яркая кофточка, принт и фасон которой стремительно утратили актуальность, пылится в шкафу, занимая место. Чтобы сократить растраты на одежду и пополнять свой гардероб исключительно "правильными" вещами, нужно придерживаться трех базовых правил.

Видео дня

Фэшн-знаниями поделилась стилист Аманда Рафех, за которой в TikTok следит больше 42 тысяч подписчиков. В одном из своих видео она рассказала, как не тратить во время шоппинга все деньги мира и выбирать одежду, которая будет носиться не один сезон.

Правило руки

Если через одежду буквально видна ваша рука, ее не стоит покупать. Вместо этого Аманда посоветовала искать вещи с двойной подкладкой. Возможно, такие будут несколько дороже, но зато точно прослужат вам дольше, а поэтому в итоге вы сэкономите, ведь не придется бежать в магазин за новыми брюками или гольфом уже через месяц. Лучшее качество означает большую прочность, так что одежда не так быстро теряет форму.

Избегайте смелых принтов

Очень часто определенные яркие принты быстро уходят из трендов – сегодня все ходят в "леопарде", а завтра эта животная расцветка считается тотальной безвкусицей. Покупка таких вещей не только заставляет вас потратиться, но и увеличивает количество отходов. Лучше покупать вещи вневременного стиля и цвета, которые можно легко сочетать с другими элементами вашего гардероба.

Капсульный гардероб

Когда дело доходит до пополнения гардероба, стилист рекомендует придерживаться в основном базовых вещей. К ним относятся брюки, блейзеры, кардиганы, белые футболки, базовые свитера нейтральных цветов. Лучше всего придерживаться простоты. Это касается также обуви и аксессуаров. Отдавайте предпочтение белым кроссовкам, босоножкам и туфлям "голых" оттенков (бежевого, телесного). Сумки могут быть ярким акцентов ваших образов, но белые, черные, молочные, шоколадные оттенки – это база, которая подходит ко всему.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять частей гардероба должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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