Топ-5 вещей, которые обязательно должны быть у каждой модницы: помогут создать стильный образ. Фото

Леди из Франции утверждают – всегда можно быть стильной без особых усилий, если у вас в гардеробе есть подходящие вещи. Ставку лучше делать на такие изделия, которые будут всегда находится на вершине модного олимпа. Сюда можно отнести классическую белую футболку, маленькое черное платье или туфли-лодочки. Но сегодня речь пойдет о совершенно других нарядах. Предлагаем открыть шкаф, чтобы проверить их наличие.

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OBOZREVATEL подскажет, какие элементы гардероба помогут вам быть всегда на высоте. Эти вещи долгое время останутся актуальными (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Правильная сумка

Стильная сумочка сделает ваш образ гармоничным и завершенным. Окружающие поймут, что ваш наряд продуман до мельчайших деталей. Если вы любительница маленьких аксессуаров – подберите клатч с ярким дизайном. Если вы привыкли носить с собой не только губную помаду и салфетки, но и запасную пару обуви, а также стайлер для укладки волос – приобретите массивную сумку спокойного оттенка.

2. Правильное пальто

Длинное пальто – наш лучший друг зимой. Оно теплое, мягкое и скрывает не очень привлекательные свитера, которые вы носите, чтобы защититься от холода. Данная верхняя одежда может быть не только комфортной, но и ультрамодной, главное выбрать качественный материал. Откажитесь от китайских изделий, отдав предпочтение французским или итальянским брендам. Вау-эффект не заставит себя ждать.

3. Правильные мокасины

Важное правило при подборе обуви – не только модно, но и удобно. Если вы будете хромать на каблуках и передвигаться со скоростью пять шагов в минуту, обувайте мокасины. Они также могут продемонстрировать вашу индивидуальность. Опять-таки, главное правило – лучше заплатить за них больше, но носить несколько сезонов и собирать восхищенные взгляды.

4. Правильная футболка

Поскольку жизнь состоит не только из эксцентричных вещей, необходимо также уметь концентрироваться на базовых изделиях. Однотонная футболка из хлопка с необычным кроем может стать изюминкой вашего образа. И заметьте, чтобы выделиться из толпы необязательно надевать пестрые свитера с сексуальными вырезами или платья в блестках.

5. Подходящие под образ украшения

Ожерелье, моносережка или тонкий браслет – завершающий аккорд вашего образа. Так как в 2023 году самыми актуальными будут массивные украшения, присмотритесь к крупным ассиметричным кольцам и серьгам.

Как писал OBOZREVATEL, есть пять ошибок в выборе одежде, которые выдадут отсутствие вкуса. Неудачный фасон и неправильно подобранный размер точно не превратят девушку в роковую красотку. Подробнее – в нашем материале.

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