Теплый и уютный. Как и с чем носить флис, заменивший худи и толстовки

Модные эксперты представили теплую альтернативу классическим худи и толстовкам сезона осень-зима 2021/2022 года. Новым трендом стала одежда на флисе, которая не уступает им в уюте и стиле.

Флисовую кофту можно одевать как под верхнюю одежду, так и вместо курток на теплую погоду. Модный глянец Bazaar рассказал, как стильно соединить мягкий материал с другими элементами гардероба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Раньше флис ассоциировался со спортом, ведь считался одним из самых теплых и удобных вариантов одежды для занятий на улице. Однако с недавних пор его начали активно продвигать в течение street fashion.

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Флисовые пальто и куртки наравне с дубленками и оверсайз-пуховиками – самый модный способ утеплиться этой осенью. Этому материалу не страшны заморозки и пронизывающий ветер.

Сочетать такую одежду можно не только с джинсами или спортивными брюками, но и более формальными элементами. Флис хорошо смотрится в тандеме с классическими брюками и миди-юбками.

Такие знаменитости как Хейли Бибер, сестры Белла и Джиджи Хадид часто появляются на публике в одежде из флиса.

Эксперты советуют взять на заметку сочетание, которое очень нравится супермоделям – дополнять наряды с флисовой курткой золотыми украшениями, в том числе классическими женскими часами.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали самый модный цвет зимы, который уже полюбили Кейт Миддлтон и Белла Хадид.