Кейт Миддлтон уже в теме: назван самый модный цвет зимы 2021/2022

Модные эксперты назвали самый модный цвет сезона зима-весна 2021/2022, который уже добавляют в свои образы Кейт Миддлтон, Эмили Ратаковски и Белла Хадид. Звезды выбирают для себя один из самых ярких оттенков розового – фуксию.

Известные дома моды пророчили ему популярность через несколько мест, однако модное издание Vogue предлагает подражать знаменитостям и добавить яркую ноту в серые будни уже сейчас. Всего одна удачная деталь цвета фуксии и весь образ играет новыми красками (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон решила добавить в свой гардероб не один трендовый элемент, а сразу два. Жена принца Уильяма посетила среднюю школу в классическом пальто "Hobbs" цвета фуксии, под которое одела гольф того же оттенка.

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Всемирно известная модель Эмили Ратаковски тоже не отстает от модных тенденций, поэтому надела яркий оверсайз-жакет. Фуксией манекенщица разбавила свой total black look, состоявший из высоких сапог на каблуке, колготок и кофточки.

Еще одним примером удачного сочетания неонового оттенка с повседневным образом является супермодель Белла Хадида. Палестинская красавица выбрала для себя удлиненную юбку с вкраплением фуксии, которую оттеняла заколка на голове такого же цвета.

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