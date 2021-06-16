Теннисная юбка стала главным хитом лета 2021. Фото

Модная теннисная юбка – главный хит лета 2021. Дизайнеры предлагают носить ее со свитшотами с круглым вырезом в стиле преппи и поло, а также дополнять образ белыми носками и кроссовками.

Те, кто заинтересован в совершенствовании своего образа, могут стилизовать спортивный стиль с футболкой свободного кроя или с кроп-топом. Об этом сообщает издание Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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Данная вещь уже появилась в коллекциях таких модных спортивных брендов: American Apparel, Adidas, Tennis Luxe и многих других.

Так, американская модель Кендалл Дженнер уже примеряла теннисную желто-зеленую юбку от American Apparel, что вызвало огромный всплеск запросов на модель этого бренда в течении 48 часов после ее публикации в Instagram. Количество запросов увеличилось на 328%.

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