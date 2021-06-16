Теннисная юбка стала главным хитом лета 2021. Фото
Модная теннисная юбка – главный хит лета 2021. Дизайнеры предлагают носить ее со свитшотами с круглым вырезом в стиле преппи и поло, а также дополнять образ белыми носками и кроссовками.
Те, кто заинтересован в совершенствовании своего образа, могут стилизовать спортивный стиль с футболкой свободного кроя или с кроп-топом. Об этом сообщает издание Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Данная вещь уже появилась в коллекциях таких модных спортивных брендов: American Apparel, Adidas, Tennis Luxe и многих других.
Так, американская модель Кендалл Дженнер уже примеряла теннисную желто-зеленую юбку от American Apparel, что вызвало огромный всплеск запросов на модель этого бренда в течении 48 часов после ее публикации в Instagram. Количество запросов увеличилось на 328%.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
самыми актуальными джинсами лета 2021 стали модели-баллоны и максимально широкие денимовые брюки. Особенно выигрышно они будут смотреться в белом цвете или в классическом голубом.
Также стало известно, какие жакеты будут наиболее популярными в 2021 году. Их можно носить с платьями, всеми разновидностями юбок, широкими брюками, прямыми джинсами и даже с шортами в спортивном стиле.
В 2021 году появился новый микротренд. На пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.