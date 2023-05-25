Не для всех: 5 модных трендов лета 2023, которые визуально полнят и укорачивают рост

Прежде чем покупать модные вещи, помните, что иногда они могут навредить вашей фигуре. Например, добавить лишний объем в зоне талии и бедер или сделать ноги короче. Особенно это касается женщин невысокого или среднего роста.

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Рассказываем, каким трендам не нужно слепо следовать. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джинсы skinny

Этот предмет гардероба визуально добавляет килограммы, а если на низкой посадке, то еще и искажает пропорции фигуры. Советуем обратить внимание на базовые Mom прямого кроя на высокой посадке. Носите их с туфлями или босоножками на удобном каблуке, чтобы вытянуть силуэт.

2. Трикотажные платья и юбки

Силуэтные трикотажные вещи имеют красивый на фигуре вид, если изготовлены из качественного и плотного материала. Если же из тонкой ткани – на солнце выдают, какое вы носите белье, и подчеркивает даже самые маленькие складки на теле. Таких платьев и юбок лучше избегать, чтобы не попадать в модные казусы.

3. Большие разрезы

Далеко не все разрезы на одежде могут украшать фигуру. Так, обнаженные бедра становятся визуально шире, а ноги – короче. Особенно если у вас немодельные параметры. Если вам нравятся разрезы на платьях или юбках, пусть они будут небольшими. Это придаст образу загадочности и элегантности.

4. Брюки-карго

Это брюки прямого кроя. Иногда могут быть с резинкой внизу, с объемными накладными карманами на бедрах и большой фурнитурой. Сначала их шили из плотной ткани цвета милитари, однако сегодня можно встретить карго в коллекциях дизайнеров из льна, шерсти и даже шелка. Карго за счет больших карманов визуально добавляют килограммы и утяжеляют образ.

5. Анималистические принты

В 2023 году вернулись в тренды анималистические принты: зебровый, леопардовый, тигровый и змеиный. Их можно носить, но если паттерн лаконичен и небольших размеров. Крупные рисунки делают одежду дешевой и пошлой.

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