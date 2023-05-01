Стильный образ за пять минут: какие кроссовки в моде весной 2023 и с чем их носить, чтобы выглядеть роскошно. Фото

Спортивную обувь уже давно стилизуют с обычными, деловыми и даже вечерними образами. Создать стильный наряд с кроссовками и кедами очень просто, если следить за тенденциями моды. В 2023 году на пике популярности будут ретро-модели, белые классические пары и так называемые брутальные ugly sneakers.

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С первыми двумя трендами все понятно, а вот третий "прорыв" в модной сфере нуждается в большем внимании. Массивные ugly sneakers лучше совмещать с легкой одеждой, чтобы образ был в меру агрессивным. OBOZREVATEL решил рассказать о 4 универсальных сочетаниях модных кроссовок с другими вещами из гардероба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроссовки с легким платьем или юбкой

В новом сезоне не потеряет популярность так называемый "бельевой стиль" – легкие платья на тонких бретельках, шелковые юбки и полупрозрачные топы с глубоким декольте. Эти элегантные и женственные вещи будут прекрасно комбинироваться как с обычными белыми кедами, так и с массивными кроссовками на высокой подошве.

Кроссовки с денимом

Джинсы и кроссовки – сочетание вне времени, как и образ с джинсовым комбинезоном, юбкой и т.д. Внимание нужно обратить на крой одежды с денимом, чтобы завершить образ стильной парой обуви, а не испортить его.

Кроссовки с брюками

Поскольку джинсы порой не самая комфортная вещь в жаркую погоду, модницы стали комбинировать спортивную обувь с деловыми брюками или кожаными штанами. Только стоит помнить, что на официальную встречу или в офис лучше выбрать лаконичную пару без лишнего декора и ярких цветов.

Кроссовки с костюмом

Костюм уже давно не ограничивается рабочими мероприятиями. Ценительницы стиля выбирают образ с пиджаком, брюками, шортами или юбкой для светских мероприятий, прогулок с друзьями и свиданий. Во многих случаях стоит позаботиться о своем комфорте, поэтому пара ретро-кед или сдержанных кроссовок поможет достойно перенести насыщенный день.

Ранее OBOZREVATEL писал, с чем комбинировать тренд 90-х – поло. Подробнее о стильных образах – читайте в материале.

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