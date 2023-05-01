Возвращение моды 90-х: 5 стильных идей, с чем носить поло. Фото образов

Поло – очень вариативный предмет гардероба. Его можно надеть на неформальные встречи с друзьями, на свидание или в офис. Эту вещь легко стилизовать как со спортивной одеждой, так и с классической. Не стоит бояться экспериментировать.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL, с чем можно комбинировать поло. Каждый выход в этих образах будет эффектным.

1. Поло и oversize-пиджак или куртка

Если наденете поло и классический пиджак – это подчеркнет вашу хрупкость и женственность. А смелый и бунтарский образ выйдет вместе с курткой свободного кроя. Что вам ближе по душе и настроению – тот вариант и выбирайте.

2. С шортами или комбинезоном

Такой вариант – отличное решение в жару. С помощью стиля шорт вы можете сделать образ строгим или расслабленным. А сочетание с комбинезоном будет уместным для прогулок или поездок.

3. Поло и джоггеры

После пандемии в тренды "ворвались" брюки-джоггеры (модернизированные спортивные штаны, с характерным для них поясом со шнурком вместо традиционной застежки и манжетами на конце брюк). Они практичны, стильны и прекрасно корректируют силуэт. Совместив поло и этот фасон штанов, вы создадите максимально комфортный образ для выходных.

4. С юбками миди

Спортивное поло может гармонично вписаться в романтический образ или аутфит для офиса. Для этого наденьте футболку в рубчик с юбкой миди и балетками или остроносыми туфлями. Завершить лук можно яркой сумкой и солнцезащитными очками.

5. С костюмами

Это игра на контрастах. Сочетание спортивного поло и классического костюма создает расслабленный и эффектный лук. Такой вариант подходит для тех, кому надоела классическая комбинация с блузой или рубашкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о стильных идеях, как и с чем комбинировать юбку-плиссе.

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