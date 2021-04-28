Стилисты назвали полупрозрачную блузу новым трендом. Фото

Дизайнеры заявляют, что соблазнительная блуза из полупрозрачной ткани сделает образ стильным и по-весеннему легким, поэтому ее обязательно стоит добавить в базовый гардероб. К тому же, сочетание этой вещи с остальными не составит особых трудностей.

В этом случае пригодится практически все: от нарядных топов и платьев до широких брюк. Об этом сообщает издание Vogue UA (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, есть фасоны, которые предназначены для ежедневных луков, есть же те, которые следует одевать лишь на особые мероприятия.

На каждый день

Полупрозрачную рубашку можно смело носить поверх топов и платьев, а также сочетать со штанами.

Нарядные блузки могут быть расшиты деликатной цветочной вышивкой или украшены по диагонали белыми и черными перьями. Такой смелый наряд следует комбинировать с более спокойным и нейтральным низом. Например, классические джинсы или брюки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для поднятия настроения психологи рекомендуют начать с добавления в гардероб пестрых и романтичных нот. Например, яркие цвета. Можно сфокусироваться на двух очень сочных оттенках – зеленом и желтом.