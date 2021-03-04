Названы главные тренды купальников в 2021. Фото

Пляжный сезон наступит совсем скоро, а это значит, что пришло время узнать о самых модных купальниках 2021 года.

Купальники со структурными косточками. Этот фасон выгодно подчеркнет грудь, а необычная форма чашек и разнообразие завязок помогут выглядеть просто неотразимо, пишет Tochka.net.

Базовые бикини в этом сезоне отличаются простым силуэтом. А если говорить о расцветках, принтах или дополнительных деталях, то тут выбор каждая модница оставляет за собой.

Плавки с высокой талией помогут скрыть особенности фигуры и сделают силуэт женственным и привлекательным.

Купальники с объемными рукавами хорошо будут смотреться на каждой девушке. Единственное, появляется риск визуально увеличить плечи, поэтому стоит быть осторожной.

Комбинирование разных комплектов – это, пожалуй, одна из самых интересных тенденций сезона. Например, верх можно выбрать разноцветный, а низ оставить однотонным. Стилисты рекомендуют не бояться смелых экспериментов.

Слитные купальники с акцентом на талии. Такой вариант подойдет для любой фигуры, сделав ее максимально стройной и изысканной.

Слитные купальники с V-образным вырезом. Этот фасон будет смотреться очень сексуально, но при этом не развратно.

Купальники с топом. Если правильно выбрать принт и расставить акценты, то такой фасон подчеркнет изумительную фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, модная обувь на весну 2021. Варианты в этом сезоне на любой вкус – и, если хочется чего-то женственного, и, если продолжаете держать курс на грубость.