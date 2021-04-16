Стилист показала модные домашние образы. Фото и видео

Украинский стилист Лана заявила, что на сегодняшний день в тренде комфорт, поэтому, сидя дома, нужно избавляться от халатов и старых растянутых маек. Вместо них можно ходить по квартире в брюках свободного кроя и такой же футболке.

В таких вещах можно даже выйти в магазин или выпить кофе с друзьями. Об этом эксперт рассказала на телеканале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Также можно выбрать свободного кроя рубашку. Несмотря на оверсайз такой одежды, будет видно ваши ноги, и это выглядит очень привлекательно.

Ходить по квартире можно в брюках свободного кроя и такой же футболке Скриншот

Также можно выбрать свободного кроя рубашку Скриншот

Кроме того, дома можно надеть трикотажные шорты и такую же майку – в них вам будет комфортно и при этом для своего возлюбленного вы будете выглядеть сексуально.

Дома можно надеть трикотажные шорты и такую же майку Скриншот

Если вы романтическая натура, то можно подобрать платье-комбинацию, в котором в современном мире ходят на улицу, магазин и даже светскую вечеринку. Также актуальными остаются шелковые рубашки, главное – чтобы они не просвечивались.

Если вы романтическая натура, то можно подобрать платье-комбинацию Скриншот

Также актуальными остаются шелковые рубашки Скриншот

Стилист отметила, что дома удобно ходить в трикотажном костюме – это максимально комфортный лук, так как вам ничего не будет мешать.

Дома удобно ходить в трикотажном костюме Скриншот

Спать дома можно в сексуальном пеньюаре, так как в нем нет застежек, и вы будете ощущать себя легко и даже не чувствовать его на теле. Также эксперт добавила, что для сна можно выбрать атласную пижаму или комбинацию.

Спать дома можно в сексуальном пеньюаре Скриншот

По поводу обуви стилист рассказала, что она должна быть очень комфортной, из натуральной кожи или ткани – присмотритесь к сабо-тапочкам.

Присмотритесь к сабо-тапочкам Скриншот

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