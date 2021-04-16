Стилістка показала модні домашні образи. Фото та відео

Українська стилістка Лана заявила, що на сьогоднішній день у тренді комфорт, тому, сидячи вдома, потрібно позбавлятися від халатів і старих розтягнутих майок. Замість них можна ходити по квартирі в брюках вільного крою і такій же футболці.

У таких речах можна навіть вийти в магазин або випити кави з друзями. Про це експертка розповіла на телеканалі Kyiv LIVE (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Також можна обрати вільного крою сорочку. Незважаючи на оверсайз такого одягу, буде видно ваші ноги, і це виглядатиме дуже привабливо.

Ходити по квартирі можна в брюках вільного крою і такій же футболці Скриншот

Також можна обрати вільного крою сорочку Скриншот

Крім того, вдома можна одягнути трикотажні шорти і таку ж майку – в них вам буде комфортно і до того ж для свого коханого ви будете виглядати сексуально.

Удома можна одягнути трикотажні шорти і таку ж майку Скриншот

Якщо ви романтична натура, то можна підібрати сукню-комбінацію, в якій в сучасному світі ходять на вулицю, магазин і навіть світську вечірку. Також актуальними залишаються шовкові сорочки, головне – щоб вони не просвічувалися.

Якщо ви романтична натура, то можна підібрати сукню-комбінацію Скриншот

Також актуальними залишаються шовкові сорочки Скриншот

Стилістка зазначила, що вдома зручно ходити в трикотажному костюмі – це максимально комфортний лук, оскільки вам нічого не буде заважати.

Удома зручно ходити в трикотажному костюмі Скриншот

Спати вдома можна в сексуальному пеньюарі, оскільки в ньому немає застібок, і ви будете почуватися легко і навіть не відчувати його на тілі. Також експертка додала, що для сну можна обрати атласну піжаму або комбінацію.

Спати вдома можна в сексуальному пеньюарі Скриншот

Щодо взуття стилістка розповіла, що воно має бути максимально зручним, з натуральної шкіри або тканини – придивіться до сабо-капців.

Придивіться до сабо-капців Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками новинкою зі своєї колекції – лляним костюмом у фісташковому кольорі. Так, він складається з укороченого тренча і штанів палаццо.