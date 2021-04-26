Стилист назвала цветовые сочетания, которые выглядят дорого
Стилист Екатерина Полякова рассказала о беспроигрышных вариантах сочетания цветов в одежде, которые выглядят действительно дорого. Она посоветовала дополнять образы ахроматами: черными, серыми и белыми оттенками.
Соответствующий пост эксперт опубликовала на личной странице в Instagram. Полякова показала 5 примеров идеального сочетания (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Только ахроматы
Черный, белый, серый (ахроматы) – всегда составляют удачное цветовое сочетание. Можно комбинировать два или три данных оттенка в образе.
Бежевый и все его многочисленные оттенки прекрасно ложатся на образ, в котором есть ахроматы. Черный плюс белый и бежевый – идеальная формула.
Самый безопасный способ добавить в образ цвет – это добавить его к ахроматам. Он может быть и акцентом (сумочка) и ведущий (пальто, например).
Когда в образе используется один цвет, но разной насыщенности. Такое сочетание всегда смотрится продумано и дорого. К тому же вытягивает силуэт.
Ну и конечно, смотрится дорого только один цвет в образе – и яркий насыщенный, и нейтральный спокойный. Также приветствуется микс фактур.
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