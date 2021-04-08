Стилист назвала трендовые маникюры в 2021 году

Украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году в трендах маникюра остается естественность – прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе.

Кроме того, актуальными будут минималистичные дизайны – немного тоненьких полосочек, по капельке стразов и блесток. Но есть и обратная тенденция – это буйство красок и декора. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Прозрачное покрытие

Как в одежде, макияже и прическах, главный тренд – естественность, натуральная длина и лечебное покрытие.

Насыщенный зеленый

Пожалуй, самый модный цвет сезона. Оттенки сочной весенней зелени, дерзкий лайм и нежная матча.

Металлические акценты

Золотой блеск в виде френча и других элементов смотрится очень актуально и поднимает настроение.

Все разного цвета

Это могут быть и совсем разные цвета, и оттенки, выложенные в градиент. Используйте не только яркие, но и нейтральные тона.

Немного блесток

Тренд для любителей минимализма – прозрачное покрытие и россыпь блесток или несколько стразов по контуру.

Детские рисунки

Смайлики, ягодки, цветочки, сердечки и прочие инфантильные элементы в маникюре в этом сезоне крайне популярны.

Черные детали

Френч или тоненькие полосы по контуру на прозрачном покрытии. Также можно добавить белый цвет или золото.

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