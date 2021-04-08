Стилист назвала трендовые маникюры в 2021 году
Украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году в трендах маникюра остается естественность – прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе.
Кроме того, актуальными будут минималистичные дизайны – немного тоненьких полосочек, по капельке стразов и блесток. Но есть и обратная тенденция – это буйство красок и декора. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
- Прозрачное покрытие
Как в одежде, макияже и прическах, главный тренд – естественность, натуральная длина и лечебное покрытие.
- Насыщенный зеленый
Пожалуй, самый модный цвет сезона. Оттенки сочной весенней зелени, дерзкий лайм и нежная матча.
- Металлические акценты
Золотой блеск в виде френча и других элементов смотрится очень актуально и поднимает настроение.
- Все разного цвета
Это могут быть и совсем разные цвета, и оттенки, выложенные в градиент. Используйте не только яркие, но и нейтральные тона.
- Немного блесток
Тренд для любителей минимализма – прозрачное покрытие и россыпь блесток или несколько стразов по контуру.
- Детские рисунки
Смайлики, ягодки, цветочки, сердечки и прочие инфантильные элементы в маникюре в этом сезоне крайне популярны.
- Черные детали
Френч или тоненькие полосы по контуру на прозрачном покрытии. Также можно добавить белый цвет или золото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.