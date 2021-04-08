Стилістка назвала трендові манікюри 2021 року

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
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Стилістка назвала трендові манікюри 2021 року

Українська стилістка Катерина Полякова розповіла, що 2021 року в трендах манікюру залишається природність – прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім.

Крім того, актуальними будуть мінімалістичні дизайни – трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток. Але є і зворотна тенденція – це буйство фарб і декору. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

  • Прозоре покриття

Як в одязі, макіяжі і зачісках, головний тренд – природність, натуральна довжина і лікувальне покриття.

Головний тренд – природність, натуральна довжина і лікувальне покриття.
  • Насичений зелений

Мабуть, наймодніший колір сезону. Відтінки соковитої весняної зелені, зухвалий лайм і ніжна матча.

Відтінки соковитої весняної зелені, зухвалий лайм і ніжна матча
  • Металеві акценти

Золотий блиск у вигляді френча та інших елементів виглядає дуже актуально і піднімає настрій.

Золотий блиск у вигляді френча та інших елементів виглядає дуже актуально
  • Усі різного кольору

Це можуть бути і зовсім різні кольори, і відтінки, викладені у градієнт. Використовуйте не тільки яскраві, але й нейтральні тони.

Використовуйте не тільки яскраві, але й нейтральні тони
  • Трохи блискіток

Тренд для любителів мінімалізму – прозоре покриття і розсип блискіток або кілька стразів по контуру.

Тренд для любителів мінімалізму
  • Дитячі малюнки

Смайли, ягідки, квіточки, сердечка та інші інфантильні елементи в манікюрі в цьому сезоні вкрай популярні.

Смайли, ягідки, квіточки, сердечка та інші інфантильні елементи
  • Чорні деталі

Френч або тоненькі смуги по контуру на прозорому покритті. Також можна додати білий колір або золото.

Френч або тоненькі смуги по контуру на прозорому покритті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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