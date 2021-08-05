Стилист назвала самые главные тренды осень-зима 2022. Фото

Стилист и блогерша Самаль рассказала, что в тренде осень-зима 2022 будут яркие пальто, костюмы с рубашкой и трикотажные платья макси. Также на пике популярности остаются облегающие комбинезоны и лавандовый цвет.

Эксперт отметила, что гардероб должен содержать всего около 5% трендовых вещей, остальную его часть составляют капсулы и база. Соответствующий пост Самаль опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Яркие пальто

Одним из самых желанных видов верхней одежды в ближайшие сезоны станут такие пальто в ярких, насыщенных и сочных оттенках.

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Костюмы с рубашкой

Интересную альтернативу жакетам с брюками предложили многие дизайнеры в этом сезоне. Носить можно комплектом и стилизовать по-разному – например, заправив рубашку полностью в юбку/брюки.

Трикотажные платья макси

Трикотаж не сдает своих позиций, и этой осенью дизайнеры предлагают длинное, теплое трикотажное платье, которое носить можно как на каждый день, так и в поездки, а некоторые варианты подойдут и для офиса.

Горизонтальная полоска

Горизонтальная широкая полоска, а особенно в ярких оттенках – один из самых трендовых принтов на ближайшие сезоны, выглядит очень свежо и не заезжено.

Облегающие комбинезоны

Еще одна позиция, которую предложили в своих коллекциях многие дизайнеры – комбинезоны из плотных материалов, полностью облегающие фигуру.

Лавандовый цвет

Несмотря на то, что пастельные оттенки ассоциируются с весной, главным цветом осени и зимы станет нежный лавандовый.

Объемные шубы

Это самый теплый и уютный зимний тренд. Также актуальными будут пушистые варежки, унты и большие мягкие сумки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Самаль рассказала о самых распространенных ошибках в летних образах. Среди них – зимняя сумка, микрошорты в городе, силиконовые бретельки и перебор с цветами в луке.