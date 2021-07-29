Стилист назвала главные ошибки в летних образах, которые может сделать каждый

София Ковнир
София Ковнир
Мода
3 минуты
151
Стилист назвала главные ошибки в летних образах, которые может сделать каждый

Стилист и блогерша Самаль рассказала о самых распространенных ошибках в летних образах. Среди них – зимняя сумка, микрошорты в городе, силиконовые бретельки и перебор с цветами в луке.

По словам эксперта, лучше сочетать летние образы с гармоничной сумкой черного цвета. Соответствующий пост Самаль опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Зимняя сумка в летнем образе

Тяжелая, темная сумка выглядит очень грузно в легком летнем образе. Летние сумки могут быть черными, но они должны быть более аккуратными и подходить под ваш лук. А для летящих нарядов лучше выбирать более светлые тона.

Видео дня
Зимняя сумка в летнем образе
Лучше выбирайте черные сумки
  • Все и сразу

Когда в образе слишком много всего, он выглядит не гармоничным: сочетание принтов, аксессуары, обувь с животным принтом, яркая сумка и ремень – является безвкусицей. Акцентные вещи в луке лучше разбавлять с простыми и базовыми.

Когда в образе слишком много всего, он выглядит не гармоничным
Частая ошибка – перебор с принтами
  • Микрошорты в городе

Несмотря на то, что ультракороткие шорты являются одним из трендов, они абсолютно неуместны в городе. Лучше выбирать длину, которая прикрывает ягодицы и имеет более свободный крой.

Микрошорты в городе
  • Экстремальное мини и каблук

Тоже самое можно сказать о миниюбках в сочетании с высоким каблуком. В такой экстремально короткой длине мини невозможно комфортно двигаться, ходить и сидеть.

Экстремальное мини и каблук
  • Белое под белое

Частая ошибка – выбор белого бюстгальтера под белым верхом – блузой, рубашкой, футболкой, топом из тонкой или полупрозрачной ткани, такое белье сильно выделяется, весь акцент идет на него. Лучше выбрать телесный – он более незаметный, но важно обращать внимание на его соответствие вашему цвету кожи, чтобы они максимально совпадали.

Частая ошибка – выбор белого бюстгальтера под белым верхом
  • Силиконовые бретельки

Прозрачные силиконовые бретельки испортят любой образ. Их прекрасно видно и это выглядит не эстетично. Используйте бандо, лифы со съемными бретелями или силиконовые чашечки.

Прозрачные силиконовые бретельки испортят любой образ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист Екатерина Полякова рассказала, что всегда в тренде даже сквозь года будут платья в бельевом стиле, трикотажные и сарафаны. По словам эксперта, базовые нейтральные оттенки и принты, а также мелкие цветочки и полоски никогда не смогут надоесть.

СтильМода