Стилист назвала главные ошибки в летних образах, которые может сделать каждый

Стилист и блогерша Самаль рассказала о самых распространенных ошибках в летних образах. Среди них – зимняя сумка, микрошорты в городе, силиконовые бретельки и перебор с цветами в луке.

По словам эксперта, лучше сочетать летние образы с гармоничной сумкой черного цвета. Соответствующий пост Самаль опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Зимняя сумка в летнем образе

Тяжелая, темная сумка выглядит очень грузно в легком летнем образе. Летние сумки могут быть черными, но они должны быть более аккуратными и подходить под ваш лук. А для летящих нарядов лучше выбирать более светлые тона.

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Все и сразу

Когда в образе слишком много всего, он выглядит не гармоничным: сочетание принтов, аксессуары, обувь с животным принтом, яркая сумка и ремень – является безвкусицей. Акцентные вещи в луке лучше разбавлять с простыми и базовыми.

Микрошорты в городе

Несмотря на то, что ультракороткие шорты являются одним из трендов, они абсолютно неуместны в городе. Лучше выбирать длину, которая прикрывает ягодицы и имеет более свободный крой.

Экстремальное мини и каблук

Тоже самое можно сказать о миниюбках в сочетании с высоким каблуком. В такой экстремально короткой длине мини невозможно комфортно двигаться, ходить и сидеть.

Белое под белое

Частая ошибка – выбор белого бюстгальтера под белым верхом – блузой, рубашкой, футболкой, топом из тонкой или полупрозрачной ткани, такое белье сильно выделяется, весь акцент идет на него. Лучше выбрать телесный – он более незаметный, но важно обращать внимание на его соответствие вашему цвету кожи, чтобы они максимально совпадали.

Силиконовые бретельки

Прозрачные силиконовые бретельки испортят любой образ. Их прекрасно видно и это выглядит не эстетично. Используйте бандо, лифы со съемными бретелями или силиконовые чашечки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист Екатерина Полякова рассказала, что всегда в тренде даже сквозь года будут платья в бельевом стиле, трикотажные и сарафаны. По словам эксперта, базовые нейтральные оттенки и принты, а также мелкие цветочки и полоски никогда не смогут надоесть.