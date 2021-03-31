Стилист назвала платья, которые не стоит носить в 2021 году
Стилист Екатерина Полякова составила подборку платьев, которые давно изжили свое и поэтому их не рекомендуется носить. Если вы хотите, чтобы ваш стиль был современным, лучше такие наряды не приобретать и избавляться от подобных в гардеробе.
По словам модного эксперта, платье – это вещь, которую довольно сложно спасти. Если оно устарело, то актуально стилизовать его – задача непростая. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
Хлипкий трикотаж в облипку
Такое платье выявит все недостатки фигуры и кожи, даже если вам казалось, что их нет. Отдавайте предпочтение плотному трикотажу.
Дешевые принты
Дешевость принта сразу видно из-за кроя. Стилист отмечает, что нет методички, в которой бы четко было написано, какой рисунок лучше – тут вопрос насмотренности и чутья.
Искусственная замша
Такой материал очень дешевит изделие, лучше, как альтернативу, рассмотреть экокожу – она или натуральная кожа уже не один сезон на пике моды.
Гипюр
Про него уже много "хорошего" сказано, однако с полок магазинов он не пропадает, и на улицах тоже встречается. Заменить его можно на современное кружево.
Мешковатое платье с бантиком
На сегодняшний день подобным нарядам можно найти более актуальную и современную альтернативу, которая украсит вас.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова поделилась подборкой стильной верхней одежды на весну 2021. По ее словам, все полностью зависит от вашего образа жизни и потребностей.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.