Стилист назвала платья, которые не стоит носить в 2021 году

София Ковнир Мода 10:51, 31.03.2021 Обновлено: 10:51, 31.03.2021

Стилист Екатерина Полякова составила подборку платьев, которые давно изжили свое и поэтому их не рекомендуется носить. Если вы хотите, чтобы ваш стиль был современным, лучше такие наряды не приобретать и избавляться от подобных в гардеробе.

По словам модного эксперта, платье – это вещь, которую довольно сложно спасти. Если оно устарело, то актуально стилизовать его – задача непростая. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

  • Хлипкий трикотаж в облипку

Такое платье выявит все недостатки фигуры и кожи, даже если вам казалось, что их нет. Отдавайте предпочтение плотному трикотажу.

Такое платье выявит все недостатки фигуры и кожи
Instagram/Екатерина Полякова

  • Дешевые принты

Дешевость принта сразу видно из-за кроя. Стилист отмечает, что нет методички, в которой бы четко было написано, какой рисунок лучше – тут вопрос насмотренности и чутья.

Дешевость принта сразу видно из-за кроя
Instagram/Екатерина Полякова

  • Искусственная замша

Такой материал очень дешевит изделие, лучше, как альтернативу, рассмотреть экокожу – она или натуральная кожа уже не один сезон на пике моды.

Лучше, как альтернативу, рассмотреть экокожу
Instagram/Екатерина Полякова

  • Гипюр

Про него уже много "хорошего" сказано, однако с полок магазинов он не пропадает, и на улицах тоже встречается. Заменить его можно на современное кружево.

Заменить его можно на современное кружево
Instagram/Екатерина Полякова

  • Мешковатое платье с бантиком

На сегодняшний день подобным нарядам можно найти более актуальную и современную альтернативу, которая украсит вас.

На сегодняшний день подобным нарядам можно найти более актуальную и современную альтернативу
Instagram/Екатерина Полякова

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