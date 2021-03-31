Стилістка назвала сукні, які не варто носити у 2021 році
Стилістка Катерина Полякова склала добірку суконь, які давно віджили своє і тому їх не рекомендується носити. Якщо ви хочете, щоб ваш стиль був сучасним, краще такі вбрання не купувати і позбуватися від подібних у гардеробі.
За словами модної експертки, сукня – це річ, яку досить складно врятувати. Якщо вона застаріла, то актуально стилізувати її – завдання непросте. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.
Хисткий обтислий трикотаж
Така сукня виявить усі недоліки фігури і шкіри, навіть якщо вам здавалося, що їх немає. Віддавайте перевагу щільному трикотажу.
Дешеві принти
Дешевість принта відразу видно через крій. Стилістка зазначає, що немає методички, в якій би чітко було написано, який малюнок краще – тут питання чуття.
Штучна замша
Такий матеріал робить виріб дешевим, краще, як альтернативу, розглянути екошкіру – вона або натуральна шкіра вже не один сезон на піку моди.
Гіпюр
Про нього вже багато "хорошого" сказано, проте з полиць магазинів він не зникає, і на вулицях теж зустрічається. Замінити його можна на сучасне мереживо.
Мішкувата сукня з бантиком
На сьогоднішній день подібним вбранням можна знайти більш актуальну і сучасну альтернативу, яка прикрасить вас.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стилістка Катерина Полякова поділилася підбіркою стильного верхнього одягу на весну 2021. За її словами, все повністю залежить від вашого способу життя і потреб.
Також стало відомо, які сумки будуть найбільш популярними у 2021 році. Основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.