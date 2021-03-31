Стилістка назвала сукні, які не варто носити у 2021 році

Стилістка Катерина Полякова склала добірку суконь, які давно віджили своє і тому їх не рекомендується носити. Якщо ви хочете, щоб ваш стиль був сучасним, краще такі вбрання не купувати і позбуватися від подібних у гардеробі.

За словами модної експертки, сукня – це річ, яку досить складно врятувати. Якщо вона застаріла, то актуально стилізувати її – завдання непросте. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Хисткий обтислий трикотаж

Така сукня виявить усі недоліки фігури і шкіри, навіть якщо вам здавалося, що їх немає. Віддавайте перевагу щільному трикотажу.

Така сукня виявить усі недоліки фігури і шкіри Instagram/Катерина Полякова

Дешеві принти

Дешевість принта відразу видно через крій. Стилістка зазначає, що немає методички, в якій би чітко було написано, який малюнок краще – тут питання чуття.

Дешевість принта відразу видно через крій Instagram/Катерина Полякова

Штучна замша

Такий матеріал робить виріб дешевим, краще, як альтернативу, розглянути екошкіру – вона або натуральна шкіра вже не один сезон на піку моди.

Краще, як альтернативу, розглянути екошкіру Instagram/Катерина Полякова

Гіпюр

Про нього вже багато "хорошого" сказано, проте з полиць магазинів він не зникає, і на вулицях теж зустрічається. Замінити його можна на сучасне мереживо.

Замінити його можна на сучасне мереживо Instagram/Катерина Полякова

Мішкувата сукня з бантиком

На сьогоднішній день подібним вбранням можна знайти більш актуальну і сучасну альтернативу, яка прикрасить вас.

На сьогоднішній день подібним вбранням можна знайти більш актуальну і сучасну альтернативу Instagram/Катерина Полякова

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