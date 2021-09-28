Стильный осенний гардероб для девушек plus size: Андре Тан назвал модные варианты

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что осенью 2021 для девушек plus size подойдут брючные костюмы, всеми любимый тренч и однотонные и принтованные платки. Также модный эксперт рекомендует присмотреться к юбке плиссе.

В таких образах вы будете выглядеть превосходно и стильно. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Брючный костюм – настоящий маст-хэв на все времена, главное – соблюдать несколько простых правил при его выборе. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.

Видео дня

Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

Холодное время года – не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Андре Тан рекомендует юбку плиссе или любую модель на запах. Кроме того, выбирайте изделия из плотных тканей.

Тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы". Тан советует обходить стороной модель "кокон", а также избегать гипер-оверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, обтягивающие курточки.

По поводу обуви: следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Стоит отметить, что разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан рассказал, что осенью 2021 испортить образ могут нарушения правил многослойности, черные колготки и заправленные вещи. Также в этом сезоне не стоит бояться экспериментов.