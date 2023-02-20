Стали признаком дурного тона: какие кроссовки давно вышли из моды и чем их заменить. Фото

В мире модных тенденций кроссовки и кеды уже давно не считаются исключительно спортивным элементом гардероба. С тех пор как мировые дизайнеры положили начало моде на комфорт и простоту, модницы всего мира начали стилизовать кроссовки в повседневных и даже официальных образах.

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Впрочем, не все модели, популярные много лет назад, сохранили свою актуальность по сей день. OBOZREVATEL решил рассказать о кроссовках, о которых точно стоит забыть на несколько ближайших сезонов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На танкетке

Хотя так называемые "сникерсы" вышли из моды много лет назад, на некоторых "модницах" их все еще можно увидеть. Сочетание спорта и фэшена когда-то "взорвало" подиумы, но быстро стало антитрендом. Сейчас такая пара будет кричать, что их обладательница не интересуется модой.

Цвета металлик

Недавно именитые модные дома попытались ввести в моду одежду и обувь цвета металлик. Но, если плащ, платье или юбка с металлическим оттенком имеет право на жизнь в 2023 году, то пара кроссовок будет дешеветь образ.

Блестки и излишний декор

Кроссовки действительно стилизуют в образах на любой случай жизни, однако для вечернего лука выбирают именно базовые модели, которые не будут контрастировать с нарядами. Варианты же с блестками, бисером, рисунками и аппликациями будут выдавать дурной вкус.

Массивные кроссовки

Было время, когда обувную спортивную моду задавали дизайнеры Balenciaga, прославившиеся огромными кроссовками на массивной подошве с дополнительными элементами. В 2023 году потерянные позиции вернут более простые модели выдержанного стиля.

На платформе

Антитрендом можно считать кроссовки и кеды на высокой платформе, в несколько раз превышающей высоту самой обуви. Это плохой выбор для красоток, которые хотят казаться выше, поэтому лучше присмотреться к более классической обуви на каблуке.

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