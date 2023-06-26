Соблазнительные топы из 90-х снова ворвались в моду: три лучших идеи, с чем носить. Фото

Очень стильный, соблазнительный и комфортный тренд возвращается в моду из далеких 90-х. Топы без бретелек, которые были на пике популярности несколько десятков лет назад, вместе с другими забытыми тенденциями смело можно стилизовать в летних образах этого сезона.

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Когда-то их обожала совмещать в гранж-луках героиня "Секса в большом городе" Керри Брэдшоу, так что на ее комбинациях можно смело учиться. Редакторы модного журнала Vogue рассказали, с чем носить стильные топы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С объемным низом

Топ из эластичного хлопка следует носить со свободным низом – широкими брюками или джинсовой юбкой. Брюки карго или расширенные книзу джинсы будут стильно комбинироваться и уравновешивать пропорции фигуры.

В стиле 90-х

Если уж комбинировать тренд 90-х, то на все 100%. Чтобы создать стильный образ, стоит вооружиться джинсами из плотной ткани, массивными очками, разноцветными заколками и т.д. Чем больше ярких деталей – тем интереснее будет выглядеть наряд.

С джинсовым мини

Поскольку джинс никогда не выходит из моды, а только видоизменяется, его также можно соединить с топом в стиле Кэрри Брэдшоу. Лаконичный верх базовых цветов с шортами или юбкой без лишних элементов будет выглядеть стильно и удобно носиться в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL писал об атласной, джинсовой и других моделях юбок макси на лето. Они имеют длину, оптимальную для женщин с любой фигурой. Существенно скрывают живот и зрительно делают выше.

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