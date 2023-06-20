Образы, которые легко повторить: атласная, джинсовая и другие модели юбок макси на лето

Летом нужно быть готовым не только к жаре, но и к приятной прохладе. Как вариант – добавьте в гардероб несколько моделей юбок макси, которые станут базовыми. Они имеют длину, оптимальную для женщин с любой фигурой. Существенно скрывают живот и визуально делают выше.

Видео дня

Какие фасоны макси-юбок актуальны летом 2023? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Льняная макси

Лен – долговечный, крепкий и надежный материал. Он пропускает к телу воздух, обеспечивая его свободную циркуляцию. В такой одежде при жаре нет "липких" ощущений, а в прохладные дни материал сохраняет тепло. Чтобы образ получился максимально актуальным, выбирайте светлые модели юбок, на которых видна текстура. Дополните низ верхом из приятной к телу натуральной ткани.

2. Атласная макси

Юбки из атласной ткани напоминают подол вечерних платьев, поэтому для повседневных образов их можно стилизовать casual-верхом. Так аутфит будет не слишком нарядным. Например, наденьте сверху футболку свободного кроя, корсет или топ-кроше (модели, вязаные крючком).

3. Юбка-баллон

Хотите сделать свой образ нетривиальным и утонченным? Выберите пышную юбку-баллон. Это модель, собранная сверху и снизу на ленту или тесьму. Для ее изготовления используются разные материалы: трикотаж, атлас, шелк, шифон, габардин и даже деним. Так что выбрать есть из чего.

4. Юбка макси с принтом

При выборе юбки с узорами учитывайте, что принт не должен быть слишком массивным. Иначе этот предмет гардероба визуально сделает бедра шире. Обратите внимание на классические варианты: маленькие цветы либо polka dot (горох).

5. Джинсовая макси-юбка

Летом юбки из денима лучше носить в вечернее время, когда спадает пик жары. Их главное преимущество – легкость в стилизации. Эти модели можно носить с корсетом, жилетами, футболками свободного кроя, боди или джинсовыми кроп-топами.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 идеях для лета 2023, с чем носить льняные штаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!