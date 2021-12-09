Символ перемен. Pantone назвал главный цвет 2022 года

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал Very Peri (барвинок) – синий с фиолетово-красным оттенком. Он демонстрирует жизнерадостное настроение и динамику, а также поощряет смелое творчество и самовыражение.

Каждый год, чтобы прийти к выбору, специалисты по цвету Pantone исследуют мир в поисках новых цветовых влияний, сообщается на сайте института. Very Peri иллюстрирует, как цветовые тенденции показывают слияние цифровой и физических вселенных.

Инновации, перемены, преобразования – три процесса, которые, по мнению вице-президента института Лори Прессман, отображаются в палитре нового цвета.

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"Цвет года по версии Pantone демонстрирует то, что происходит в нашей глобальной культуре. Сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", – заявила Прессман.

Киберпространство развивается, Интернет-жизнь набирает популярности, а творчество выходит на новый уровень с помощью компьютерной графики. Very Peri иллюстрирует, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физической реальности, а также наоборот.

Напомним, в 2021 году Pantone представил сразу два главных цвета – Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый).

Для справки:

В 1962 году компания Pantone была обычная полиграфическая фирма, выпускавшая цветные открытки. Ее руководитель Лоуренс Герберт придумал собственную систему отбора цветов, которой сейчас пользуются дизайнеры по всему миру. Процесс выбора цвета года требует тщательного рассмотрения и анализа тенденций. Эксперты Pantone постоянно находятся в поисках новых оттенков.

Специалисты изучают индустрию развлечений и производства фильмов, коллекции искусства и новых художников, моду, все сферы дизайна, популярные туристические направления, а также новый образ жизни, стиль игры и социально-экономические условия.

В течение 23 лет цвет года по версии Pantone влиял на разработку продуктов и решение о покупке во многих отраслях, включая моду и предметы интерьера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский дизайнер Андре Тан показал цвет Pantone 448 C, который австралийские маркетологи назвали самым уродливым в мире. Это темный "болотный" оттенок смеси зеленого и коричневого.