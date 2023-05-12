Сильно старят! Пять цветов одежды, которых нужно избегать после 40 лет. Фото

Женщинам после 40 стилисты рекомендуют более тщательно подбирать одежду. Так, некоторые цвета категорически "противопоказаны" и могут визуально прибавить возраста даже юной девушке.

Видео дня

Среди самых неудачных называют пять вариантов. Подробнее – далее в материале OBOZREVATEL.

Серый цвет

По мнению стилистов, вещи серого цвета способны разрушить образ и сделать его блеклым. Но это не значит, что от них следует полностью отказаться. Серый может прекрасно сочетаться практически со всеми другими оттенками.

Бордовый

Бордо называют благородным цветом, но вещи такого тона визуально прибавляют лет. Поэтому бордовый всегда необходимо стараться разбавлять другими цветами, например серым, бежевым или белым.

Черный

Злоупотребление классическим черным цветом в одежде также может "состарить". Чтобы не казаться слишком мрачной, его рекомендуется разбавлять светлыми и яркими цветами.

Коричневый

Коричневый цвет может прибавить целый десяток лет и создать впечатление тоски и уныния, предупреждают стилисты. Поэтому темно-коричневые цвета – явно не лучший выбор. В качестве альтернативы можно выбрать светло-коричневый или кофе с молоком, чтобы выглядеть стильно и благородно.

Яркие цвета

Кричащие цвета "противопоказаны" женщинам после 40. В таком возрасте такие тона смотрятся пошло и вульгарно. Но, если отказаться от, например, розового трудно, можно выбрать более утонченные его оттенки – лиловый или светло-розовый. Также заслуживает внимания красный цвет – после 40 он подчеркивает изысканность женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Стилисты назвали модели кроссовок, которые уже давно устарели. В частности, советуют откзааться от моделей с массивной подошвой.

– Названы пять стильный идей, с чем носить кроссовки летом.

– О пяти платьях, которые подходят женщинам с любыми параметрами, читайте в материале по ссылке.