Серый цвет признан самым популярным в 2021 году: с чем его носить

Стилист Татьяна Волкова рассказала, что в 2021 году на пике популярности серый цвет. Этот оттенок снова начал возвращаться в моду, так как он не менее базовый и максимально комфортный в комбинаторике.

По словам эксперта, правильный оттенок серого проще подобрать девушкам холодных цветотипов внешности, а модницам теплых цветотипов можно выбрать теплый серый оттенок. Соответствующий пост Волкова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что серый цвет находится на границе черного и белого, между двух контрастов, поэтому имеет множество оттенков. Серый – нейтральный цвет, больше подходящий для дуэта с более сочным и выразительным, хотя все зависит от конкретного оттенка и палитры наряда в целом.

Так, серый оттенок можно сочетать с вещами таких цветов как ярко-розовый, лимонный, красный или бордовый, а также лиловый, белый и черный.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.