Семь ошибок в выборе одежды, которые делают образ ''дешевым'': как их избежать. Фото

Порой бывает, что от "дешевого" внешнего вида не спасет ни бренд одежды, ни его качество. Это потому, что перед созданием образа нужно подробно проанализировать фигуру, выделить свои преимущества и недостатки, а также следить за модными тенденциями.

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Если купить 10 дорогих вещей, но не уметь их комбинировать, можно непоправимо испортить о себе впечатление. OBOZREVATEL решил рассказать, как избежать распространенных ошибок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дешевая ткань

Даже в магазинах, где мало бюджетной продукции, можно встретить некачественную синтетику за большие деньги. Чтобы не допустить ошибку и не выбросить вещь в мусор через короткое время, лучше убедиться в качестве ткани.

Неправильный крой

В эпоху моды на оверсайз легко перепутать стильную вещь с той, которая просто великовата по размеру. Образ будет дешевить одежда, которая некрасиво сшита и плохо сидит на фигуре.

Старомодная длина

Длина платья или юбки – это не просто нюанс. Каждый элемент в то или иное время теряет свою актуальность, поэтому если раньше считалось, что идеальная длина – 2 см выше колена, сейчас такая юбка испортит общий вид наряда.

Старая обувь

Даже вроде бы одинаковая модель сапог с каждым годом обновляется. Меняется актуальность их длинны, подошвы и декора, поэтому важно следить за трендами и не злоупотреблять одной парой несколько сезонов.

Фейки

В эпоху подделок легко даже случайно перепутать оригинальную вещь с фейком. Если нет уверенности в той или иной покупке в интернете, местном магазине или рынке, лучше подобрать одежду без логотипа. Люди, которые смогут распознать фейк, сразу увидят дешевизну.

Бижутерия

Не всегда хватает средств приобрести новые стильные украшения из драгоценных металлов, однако менять их на бижутерию не стоит. Черное "серебро" и тусклое "золото" только испортят образ.

Яркие цвета и неуместный принт

Добавить в образ яркие или принтованные элементы никогда не было проблемой, однако нужно внимательно следить за модой, чтобы не удешевить образ. Если в прошлом полки магазинов заполоняли кислотные оттенки, то сейчас они будут выглядеть старомодно. Принт в этом сезоне нужно выбирать лаконичный.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять частей гардероба должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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