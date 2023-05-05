Сделают 'серой мышкой': пять цветов одежды, которые совсем не идут блондинкам, и чем их заменить. Фото

Оттенков стильного блонда есть много – от желтых волос "барби" до платиновых прядей, напоминающих седину. Для большинства из них существуют табу в одежде, которые некрасиво сочетаются и могут сделать "серой мышкой".

Видео дня

Чтобы прическа и образ дополняли друг друга, нужно точно знать, какого цвета избегать. OBOZREVATEL решил рассказать о них и предложить альтернативу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Красный и морковный для желтого блонда

Эти насыщенные оттенки в наряде придадут нежелательную желтизну блондинкам с теплым подтоном. Образ будет напоминать одно желто-оранжевое пятно, а кожа на фоне сочных цветов будет казаться бледной. Можно обратить внимание на вещи из более тусклой ткани.

Оранжевый для платинового блонда

Платиновые блондинки тратят много средств и времени, чтобы на их волосах не было желтизны, поэтому им подойдет одежда холодных оттенков. Оранжевый верх будет придавать теплый оттенок прядям, что сведет к нулю всю хлопотную работу в салоне или дома.

Мятный для теплого блонда

Красавицы, стремящиеся к натуральному блонду без желтизны и белых прядей, могут сильно ошибиться, выбрав мятную одежду. Именно этот подтон голубого будет некрасиво контрастировать с прической, добавляя ей желтизну. Креще присмотреться к другим вариантам синего оттенка.

Желтый цвет для любого блонда

Самый невыигрышный вариант для всех блондинок – желтый цвет. С пшеничным блондом он будет сливаться, а платиновому придаст ненужную желтизну.

Салатовый и тускло-зеленый для холодного оттенка блонда.

С разными вариациями зеленой одежды также нужно быть осторожной. Обычно кожа на их фоне бледнеет, поэтому холодный блонд с ней просто сливается. Изумрудный цвет будет выглядеть гораздо лучше.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 платьях, которые подходят женщинам с любыми параметрами. Есть фасоны, которые подходят всем: корректируют фигуру и придают образу легкости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!