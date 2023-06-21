Сделают любой образ роскошным! Три самых модных юбки для тех, кто не боится экспериментов. Фото

Юбка – незаменимый элемент летнего гардероба каждой модницы. В этом году бренды предлагают огромное количество разных моделей, фасонов и материалов. Можно встретить и вечно актуальную классику – расклешенные юбки, и мегапопулярный в этом сезоне деним. Уже не первый год подряд на пьедестале трендов юбки длины макси и миди, однако в 2023-м в ассортименте намного больше разнообразия: здесь и асимметрия, и пышные болоневые модели, и спортивные карго, и многое другое.

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Выбрать из такого большого перечня трендов свой идеальный вариант непросто. Поэтому OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тремя самыми популярными моделями.

Длинные джинсовые юбки

Джинсовая ткань, как мы уже успели заметить, доминирует в трендах этого года. Чем больше денима, тем моднее. Поэтому неудивительно, что модные женские юбки на лето-2023 из этого материала считаются обязательным элементом вашего летнего гардероба. Выбирайте юбки-карандаш или асимметричные джинсовые модели, а также юбки с необычными вырезами по центру или сбоку. Длинные, расклешенные юбки из более тонкого денима тоже подойдут. Обязательное условия – длина макси или миди. Стильно будет смотреться с актуальными в этом году казаками, а также кроссовками и босоножками на платформе.

Асимметричные юбки

Если вы не боитесь быть яркой и любите привлекать внимание к своей персоне, тогда вместо классических расклешенных юбок, трапеций и карандашей присмотритесь к их асимметричным "коллегам". Модели из легких тканей, которые элегантно развиваются при каждом шаге, лучше всего соответствуют летним тенденциям. Юбки с укороченной передней частью и удлиненной задней, украшенные модным принтом или же однотонные, являются хитом.

Расклешенные юбки и их вариации

Если вам нравится сочетать современные тенденции с классикой, которая всегда в тренде, то обязательно инвестируйте в модные расклешенные юбки на лето-2023. Фасон, который любим красавицами уже несколько десятилетий, в этом году возвращается с удвоенной силой. Плиссированные юбки являются номером один в этой категории: гламурные, струящиеся, из велюра или с декоративным поясом. Здесь можно присмотреться не только к длинным вариантам, но к мини. Экспериментируйте с материалами, принтами и стилизацией.

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