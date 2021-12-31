Какие кроссовки будут в моде в 2022 году. Самые популярные модели

На пике трендов в 2022 году будут кроссовки в винтажном стиле (в том числе специально состаренные), с прозрачными вставками или лакированной кожей, а также из необычных материалов и на высокой подошве. "Классические" модели тоже не выйдут из моды, а многие бренды выпустят такую обувь в новом исполнении.

Об этом сообщил портал Hypebae. Журналисты отметили, что в 2022-м авангардный дизайн, появившийся на рынке спортивной обуви, продолжит свое развитие. Издание собрало варианты кроссовок, которые будут актуальными в наступающем году.

Обувь в винтажном стиле

Такие кроссовки и кеды появились еще в 2021-м, но сохранят трендовость и в предстоящем сезоне. Речь идет не только об особенностях пошива и ностальгическом дизайне, но еще и о "поношенности". К примеру, некоторые бренды намеренно делают на своей обуви пожелтевшую подошву, пятна на союзке или потертую ткань.

Видео дня

Среди таких моделей – Nike Dunk Low, Adidas NMD_R1, Air Force 1 Mid Sculpt и OFF-WHITE x Air Jordan 2.

Неожиданные материалы

Ожидается, что многие модники и модницы в 2022 году будут выбирать кроссовки или кеды из мятого бархата, искусственного меха, кристаллов Swarovski или пробок от бутылок вина.

Подобные модели уже есть на рынке: это Nike Dunk Low "Ice", UNION LOS ANGELES x Nike Cortez и другие.

Прозрачность

Эксперты считают, что прозрачными могут быть не только туфли и сапоги, но и кроссовки. Особо модными в новом сезоне будут в ретро-модели, отдельные вставки которых просвечиваются.

Модели таких кроссовок – CLOT x sacai x Nike LD Waffle, Nike Air Max 96, Adidas Superstar.

Подошва-платформа

Спортивная обувь на ровной высокой подошве снова возвращается в тренды. В Hypebae указали, что такая деталь может стать "одной из самых больших тенденций в кроссовках 2022 года".

Если вам по душе такой стиль, можно купить Nike Dunk Rebel, Jordan LV8D или другие модели.

Лакированная кожа

Как заявили эксперты, именно блестящая глянцевая кожа, а не матовая, будет актуальной в предстоящем сезоне. Это значит, что бренды начнут выпускать "роскошные" и сияющие версии своих классических кроссовок.

Модели с указанной особенностью – Air Jordan 1 "Bred Patent", SK8 STA от Hajime Sorayama x BAPE и "Bubblegum" AJ1.

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