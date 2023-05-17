С чем носить вышиванку, чтобы выглядеть стильно: три лучших идеи на каждый день. Фото

В третий четверг мая люди по всему миру, но в первую очередь украинцы надевают вышиванку. В 2023 году красивый праздник – День вышиванки – мы отмечаем 18 мая. После навязанной советской идеологией шароварщины у многих вышитая рубашка ну никак не ассоциировалась с чем-то по-настоящему стильным и трендовым. Однако сегодня все, к счастью, меняется. Все больше отечественных брендов представляют нам модные вариации вышиванок, внедряют их в современную культуру, но при этом сохраняют традиции наших предков.

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Сегодня украинская национальная одежда с ее этническими символами – это однозначно стильно. А с чем ее носить в повседневной жизни, создавая эффектные аутфиты, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Вышиванка с джинсами

Пожалуй, вышиванка в сочетании с джинсами – это уже самая настоящая "вечная классика". Стилизация вышитой рубашки с денимом выглядит однозначно современно и по-хорошему просто, то есть без излишней наигранности или гиперболичности. Присмотритесь к джинсам светлого цвета: белым, молочным, бежевым. Также отдавайте предпочтение свободным фасонам. На ноги обуйте трендовые казаки или же кроссовки/кеды.

Не оставим без внимания и мужчин. Они также стильно выглядят в вышиванке, когда сочетают ее со светлыми (и не только) джинсами.

Вышиванка с юбкой

Как же красиво смотрится вышиванки с юбкой миди или макси длины. Экспериментируйте с фасонами, материалом и цветами. Это может быть длинная джинсовая юбка светлого цвета, а может быть даже кожаный "карандаш". Добавляя к образу каблуки, вы сразу сделаете его торжественным, а вот кроссовки, кеды, босоножки на низком ходу и даже шлепки будут выглядеть более повседневно, не не менее модно.

Вышиванка с пиджаком

В прохладную погоду вышиванка самостоятельно может не справиться с согревающей функцией, но это совсем не проблема, если у вас в гардеробе имеется классический пиджак оверсайз фасона. Особенно стильно он смотрится с платьями-вышиванками. Избегайте приталенных силуэтов, а вместо него надевайте жакет мужского кроя. Яркие цвета, скорее всего, будут неуместны, поэтому выбирайте черный, шоколадный, темно-синий, темно-серый или белый оттенки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трендовых юбках макси. С чем их носить и какие модели подходят женщинам с разными типами фигуры – читайте в нашем материале.

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