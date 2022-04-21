С чем носить вышиванку. 5 наиболее удачных сочетаний, которые выглядят стильно
Вышиванка в последние годы стала не просто элементом традиционного украинского наряда, а обязательным атрибутом любого гардероба. Прошло время, когда роскошную рубашку с вышивкой одевали только на национальные праздники и концерты, ведь теперь ее популяризируют по всему миру.
Сегодня украинская культура продвигается известным звездам. Глянец Vogue назвал 5 лучших комбинаций вышиванки с привычной одеждой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
С денимом
Традиции с современностью создают интересный микс, сразу бросающийся в глаза. Элемент украинской национальной одежды в сочетании со стильными джинсами создает свежий образ, который будет выглядеть в меру празднично.
По отдельности
Платье с оригинальной вышивкой подойдет как для празднования, так и для прогулки. Ее универсальность и легкость может приятно порадовать красавиц, привыкших выделяться из толпы.
К тому же мама бизнесмена и инженера Илона Маска Мэй продемонстрировала миру, что платье-вышиванку можно одевать далеко за пределами Украины.
С брюками
В случае с брюками можно не ограничивать себя в материале – ткань, кожа и брючный вариант одинаково выигрышно будет смотреться с классической или модернизированной вышиванкой.
С юбкой
Сочетая вышитую рубашку с юбкой, можно не только создать женственный образ, но и придать ему изысканность и праздничность, чего не дадут обычные блузки или пиджаки. Такой лук будет отличаться легкостью и патриотичностью.
С велосипедками
Для красавиц, привыкших к комфорту, эксперты предлагают миксовать вышиванку со спортивными элементами. В частности, летом особенно актуальной моделью шорт будут велосипедки.
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитости со всего мира демонстрируют проукраинскую позицию. Они выбирают одежду и аксессуары в национальных цветах украинского флага, что свидетельствует об их поддержке Украины.