Сине-желтый в тренде. 10 модных образов звезд в поддержку Украины

Украинцы уже 49 дней борются с российскими захватчиками. В борьбе за свободу нас поддерживают не только на политической арене, но и в фэшн-индустрии. Известные мировые бренды ввели запрет на продажу своих товаров россиянам и ушли из рынка РФ, а некоторые шьют специальную одежду и обувь для военных, перепрофилируя свои производства.

Тема войны в Украине не осталась без внимания и среди мировых селебритиз. Знаменитости со всего мира демонстрируют свою позицию касательно ситуации в нашей стране. Они выбирают одежду и аксессуары в национальных цветах украинского флага, что свидетельствует об их поддержке Украины.

Сине-желтые луки

Инфлюэнсер из Германии Леони Ганне встречается с парнем, который родом из Украины. Она поддерживает нашу страну и часто одевается в одежду цвета нашего флага.

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Изабель Шапю и Нельсон Тиберген – колоритная пара, одевающаяся в одинаковые костюмы. Они называют себя "космическими близнецами" и подбирают наряды, идеально подходящие каждому из них. В вопросе поддержки Украины они тоже были солидарными.

Модель из Дании Эмили Синдлев также присоединилась к поддержке Украины.

Поддержала родную Украину и фэшн-блогер Татьяна Кодзаева.

Вышиванка

Еще один символ украинской культуры стал атрибутом поддержки нашего государства в войне с Россией. Вышитая сорочка таит в себе зашифрованное послание наших предков, которые использовали вышивку в качестве оберега от всего плохого. Теперь вышиванка популярна не только в Украине: ее надевают те, кто занимается нашей судьбой и желает победы над оккупантами.

Королева Испании Летиция посетила благотворительную встречу Mutua Madrileña в традиционной украинской вышитой сорочке. Для поддержки Украины ей пришлось даже нарушить королевский нейтралитет.

Мэй Маск, также часто выражающая слова поддержки Украине, носит вышиванку украинского бренда Yulia Magdych.

Американская актриса Эбигейл Севедж надела вышиванку в поддержку Украины и в своем Instagram написала: "Я была узником в сериале, но сотни тысяч украинцев стали узниками в своих городах. Теперь они в ловушке без воды, электричества и тепла".

Ранее OBOZREVATEL писал, что польский глянец Vogue разместил на обложке апрельского выпуска изображение украинки и голубя мира. Таким образом создатели журнала дали возможность проявить себя украинским художникам и выразили свою солидарность соседнему народу, страдающему от нападения российских захватчиков.