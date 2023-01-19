С чем носить свитер оверсайз, чтобы было тепло и стильно: лучшие идеи. Фото

Наиболее универсальный элемент гардероба в зимнее и весеннее время года – мягкий свитер, который согреет в мороз и подарит ощущение комфорта. Его не трудно комбинировать в образе, а потому вязаный верх станет отличным помощником в создании стильного и теплого наряда.

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Французский журнал Deavita.fr рассказал, с чем комбинировать свитер, чтобы выглядеть модно. Важно отметить, что в этом сезоне на пике моды будет именно оверсайз модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одна трендовая вещь в образе – хорошо, а две – еще лучше. Редакторы глянца посоветовали соединить свободный свитер с модными кожаными штанами, чтобы создать стильный look.

В дни, когда температура воздуха будет подниматься, свой зимний образ можно разбавить короткими шортами. В сочетании с ультрадлинными сапогами свитер будет выглядеть стильно и уместно.

Для того чтобы создать женственный образ на официальную встречу или спрятать ноги от холодного ветра, можно выбрать наряд с длинной юбкой. В этом сезоне в тренде атласные юбки длины миди.

Когда весеннее солнце сменит мороз и гололедицу, можно создать образ на базе мини-юбки, которая удачно комбинируется с оверсайз свитером.

Как писал OBOZREVATEL, если знать три модных лайфхака, вы сможете не жертвовать комфортом в пользу красоты при выборе зимнего лука. Изделия, о которых пойдет речь в нашем материале, точно спасут ваш образ даже в минус 20.

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