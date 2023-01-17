Три модных лайфхака, которые точно понадобятся зимой: как одеваться тепло и стильно

Мысль о том что в холодный сезон можно ходить только в объемных пуховиках, брюках, шерстяных шарфах и длинных сапогах кажется ужасной для каждой модницы. Стилисты знают – существует несколько хитростей, которые помогут зимой не жертвовать красотой в пользу комфорта.

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OBOZREVATEL оставит для вас несколько секретов, чтобы вы наконец-то полюбили холода и научились выглядеть стильно даже в минус 20 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Термоколготки

Если вы не готовы отказаться от коротких юбок, шорт и роскошных платьев зимой, термоколготки станут вашим лучшим другом в минусовые температуры. Они доступны в любом цвете и разной плотности. Однако даже самые тонкие будут оказывать согревающий эффект, а окружающие и не подумают, что вы прибегли к такой хитрости. Последним трендом стали термоколготки, которые имеют эффект просвечивающейся кожи.

2. Многослойный образ

Блогер-миллионник Татьяна Парфильева любит зиму из-за того, что она может создавать многослойные образы. Владелица женских магазинов по всей Украине доказывает, что в минусовые температуры можно выглядеть эффектно. Надевайте поверх рубашек свитера и пиджаки, а также сверху на платье объемные свитшоты.

3. Свитер как альтернатива шарфу

Ваш свитер слишком стильный, чтобы носить его под верхней одеждой? Тогда используйте его как шарф, небрежно повесив на шею поверх куртки или пальто. Это не только отлично выглядит, но и сохраняет тепло. Данный тренд распространился еще несколько лет назад и им до сих пор пользуются знаменитости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несколько вещей в 2023 году смогут выдать плохой вкус. Речь идет о кожанках с принтом, а также платьях с баской. Чтобы узнать, от каких еще вещей вам следует избавиться – читайте наш материал. Эти антитренды точно не порадуют модных экспертов.

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