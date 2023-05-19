С чем нельзя носить джинсы, чтобы не выглядеть глупо: шесть ошибок, которые испортят все. Фото

В наше время без джинсов нельзя представить ни один гардероб. Это изделие вошло в статус универсальной классики. Однако не все комбинации с денимом считаются удачными. Если сочетать штаны из джинсовой ткани с неактуальным верхом или аксессуарами, весь ваш аутфит будет провальным.

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OBOZREVATEL продемонстрирует примеры, что с джинсами надевать нельзя. Вам стоит запомнить шесть правил (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Джинсы + шелковая блуза

Данное сочетание давно неактуально. Блузка из шелка прибавит несколько лет и сообщит окружающим, что вы давно не следите за модой. Замените ее на рубашку оверсайз или футболку в актуальном цвете.

2. Джинсы + узкие сапоги

Такая комбинация была очень популярна в 2000-х годах. Несмотря на то, что мода циклична и сейчас мы вернулись к низкой посадке и блесткам, эксперты не рекомендуют надевать штаны из денима с высокими сапогами.

3. Джинсы + джинсовая рубашка + аксессуары из денима

Надевать все и сразу из денима – огромная ошибка. Также стоит запомнить, что джинсы и пиджак из такой же ткани должны иметь одинаковый цвет. Не нужно сочетать черный джинс со светлым в одном аутфите!

4. Джинсы скинни + топ

Правило "объемный низ, узкий верх" и наоборот до сих пор актуально. Ведь когда вы наденете джинсы скинни и обтягивающий топ-кроп – это нарушит пропорции и подчеркнет все, что вы хотели скрыть. А вот момы с топом – хорошая идея.

5. Джинсы + футболка поло

Эта комбинация слишком очевидна. Данным миксом вы точно никого не удивите. Если добавить к джинсам топ и пиджак – ваш аутфит получит множество комплиментов.

6. Джинсы + ремень с большой пряжкой

В этом году модно то, что имеет минималистичный стиль. Избавьтесь от широких поясов с огромными пряжками и приобретите что-то нейтральное. Не рекомендуется носить яркие ремни.

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