Больше не в моде! Пять летних платьев, которые пора выбросить: указывают на отсутствие вкуса. Фото

К сожалению, модные тренды скоротечны. То, что было на пике популярности в прошлом году, в настоящем может не иметь никакой ценности. И если еще год назад девушки сходили с ума от платьев с глубоким вырезом на груди и акцентным воротником, в предстоящем сезоне данная модель кажется безвкусицей.

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OBOZREVATEL расскажет, какие варианты платьев стоит отложить на верхнюю полку или и вовсе выкинуть. Стоит отметить, что некоторые фасоны очень полюбились звездам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Платье с открытыми плечами

Соблазнительный вариант платья с открытыми плечами будет неактуальным летом 2023 года. Это не означает, что все изделие нужно выбросить, просто отложите их до лучших времен, ведь мода циклична. К тому же такая модель подходит далеко не всем. Открытые плечи делают верхнюю часть тела более массивной, особенно если это платье с летящим силуэтом. Замените данный фасон на сарафаны с тонкими бретелями.

Бандажное платье

Корректирующие бандажные платья несколько лет назад смотрелись эффектно, но сегодня потеряли свою актуальность и выглядят чересчур пошло. Даже Ким Кардашьян, которая считалась заядлой фанаткой таких вещей, перестала их носить.

Приталенное платье-рубашка с коротким рукавом

Платье-рубашка – вечная классика, но только если это не вариант с коротким рукавом и расклешенной юбкой. Сегодня такое платье дешевит образ, выдает плохой вкус. Присмотрите для себя похожее изделие, но длины миди с поясом и рукавом.

Платье с акцентным воротником

Платьица в романтично-школьном стиле с акцентным воротником больше не занимают лидирующие позиции в списках трендов. По мнению экспертов, такие изделия подходят девочкам-подросткам или же будут уместными на тематических вечеринках. Если вам нравится такой романтический стиль, обратите внимание на модель "платье-крестьянка" с разрезом на подоле юбки, пышными рукавами и прямоугольным вырезом на груди.

Платье-колокольчик

Мало того, что в новом летнем сезоне платье с юбкой-колокольчиком будет смотреться смешно, так еще оно добавляет лишние сантиметры в бедрах и делает ноги короче. Оно подходит только определенному типу фигуры и может обезобразить даже идеальное тело.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи из летнего гардероба нельзя надевать в офис. Короткие шорты и полупрозрачные платья сделают ваш внешний вид вульгарным. Чтобы вооружиться советами – переходите по ссылке.

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