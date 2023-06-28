С чем нельзя носить босоножки, чтобы не выглядеть нелепо: эти два правила нужно знать всем. Фото

Босоножки – универсальная обувь на лето. В этом году на вершине модного олимпа находятся минималистичные варианты с тонкими ремешками, мюли с открытым носом и массивные сандали на плоской подошве. Девушки любят босоножки, потому что их можно сочетать с любым стилем и в них не так жарко, как в лоферах или кроссовках. Но все же существуют такие вещи, с которыми этот тип обуви выглядит совсем негармонично.

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OBOZREVATEL расскажет о модных табу, чтобы вы этим летом не совершали ошибок. Поверьте, эти две вещи в комбинации с босоножками точно испортят впечатление о вас (чтобы посмотреть фото, доскролльте станицу до конца).

С леггинсами

Так как леггинсы изначально были спортивной одеждой, их рекомендовали носить с кроссовками или кедами. Сейчас же это изделие также надевают с ботинками, сапогами и ботильонами. Но вот в комбинации с изящными босоножками или даже грубыми сандалиями, лосины будут выглядеть смешно. Не стоит привлекать внимание к себе таким образом.

С джоггерами

Стилисты утверждают: джоггеры можно носить не только с кроссовками, но и с ботильнонами-чулками с острым носом. Данная обувь отлично дополнит модные штаны и подчеркнет ваш тонкий вкус. Но вот микс босоножек и этой вещи – моветон. Это будто вы сочетаете вечерние платье и Adidas.

Недавно OBOZREVATEL писал, с чем нельзя носить кроссовки летом. Классические миксы, такие, как шорты и данная спортивная обувь, давно неактуальны. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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