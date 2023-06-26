Никогда не делайте так! С чем нельзя носить кроссовки летом, чтобы не выглядеть глупо. Фото

Лет 20 назад кроссовки считались атрибутом спортивной униформы, но сейчас леди привыкли их надевать с юбками, платьями и классическими костюмами. С каждым годом, границы того, с чем комбинировать этот вид обуви, стираются. Однако после долгих споров модные эксперты решили, что некоторые приемы стоит оставить в прошлом и совсем забыть о них.

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OBOZREVATEL продемонстрирует, какие сочетания с кроссовками считаются моветоном этим летом. Тем более, всегда носить закрытую обувь – жарко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кроссовки + капроновые колготки

Если вы вдруг решили надеть на мероприятие платье с капроновыми колготками, ни в коем случае не дополняйте образ кроссовками. Во-первых, надевать бесцветные или черные колготки летом – безвкусица, а во-вторых, комбинировать их с кроссовками – это мода нулевых, а мы берем из нее далеко не все советы.

2. Кроссовки + нарядное платье

Вечерняя платье и спортивная обувь – самая грубая ошибка, которую можно придумать. Хотя девушки часто создают данный аутфит. Причиной этому могут стать уставшие ноги или осознание того, что вечеринка затянется надолго и вы не сможете выходить на каблуках. Но стилисты не поддерживают комбинацию нарядного платья и Adidas.

3. Кроссовки + джинсовые шорты

Это самый безобидный вид ошибки, но данное сочетание давно вышло из моды. Куда стильнее под шорты обуть массивные спортивные сандали. Эксперты не запрещают дополнять изделия из денима кроссовками, но так вы точно никого не удивите своим отменным вкусом.

4. Кроссовки + зауженная длинная юбка

Белла Хадид, Кэти Холмс и Эмили Ратаковски подали пример сотням модниц надевать под зауженные юбки кроссовки. Но, увы, в 2023 году это считается абсолютным моветоном. Согласитесь, вы будете выглядеть куда выигрышнее, появившись на улице в изящных босоножках и юбке-карандаше.

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