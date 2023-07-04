Пять трендов родом из 2000-х, которые ужасают безвкусицей: о них даже вспоминать неловко. Фото

Начало нового тысячелетия запомнилось нам модными трендами, от которых многие не могут отказаться даже сейчас. Джинсы на низкой посадке, крошечные топы, деним – все это невероятно популярно в 2023. Но существуют такие изделия из 2000-х, о которых точно нужно забыть, и как минимум лет на пять.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет о нелепых тенденциях, до сих пор встречающихся на улице. К слову, их очень любили такие звезды Голливуда, как Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Бритни Спирс (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сарафан поверх джинсов

Данная тенденция была и будет актуальной в арабском мире, где девушки не должны открывать части своего тела. Но за его пределами такое сочетание многих удивит. Не стоит надевать удлиненные туники с брюками или джинсами. В этом году больше ценятся короткие топы и футболки.

Джинсы на шнуровке

Мы уверены, что многие из вас помнят джинсы на шнуровках, которые 20 лет назад покорили леди. Она могла быть по бокам, спереди, сзади, или на штанинах. Но теперь такая вещь – антитренд. Также в самом низу модного олимпа находятся брюки из денима с многочисленными пуговицами и принтом.

Короткое болеро

Эта вещь была ультрамодной 15-20 лет назад. Сейчас же она вернулась к нам в новом виде – мы говорим про укороченные пиджаки и кардиганы. К слову, на пике популярности в 2023- также приталенные жилеты с V-образным вырезом.

Просвечивающееся нижнее белье

В 2000-х годах представительницы прекрасного пола даже и не думали прятать лямки от бюстгальтера, кружева и стринги. Сейчас же это считается моветоном. Но в моду ворвался тренд, который разрешает демонстрировать из-под джинсов широкую резинку нижнего белья с названием бренда. Однако такой нравится не каждой.

Сетчатые футболки

И девушки, и парни обожали носить сетчатые футболки или безрукавки. Леди не стеснялись демонстрировать бра под данным изделием, а мужчины хвастались прессом и мышцами. Теперь данную вещь вы можете надеть только на пляж.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, какие модели платьев старят и полнят. Чтобы избежать модного провала, отложите подальше изделия с завышенной талией, с крупным принтом и плиссировкой. Все детали – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!