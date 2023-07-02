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Давно пора выбросить! Эти "бабушкины" платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Анна Кравчук
Мода
2 минуты
57
Давно пора выбросить! Эти 'бабушкины' платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Ни одно лето не обходится без легких платьев и сарафанов разной длины, фасонов и расцветок. Из сезона в сезон мы можем наблюдать за креативом дизайнеров, которые представляют нам новые необычные модели. Однако есть и вечно актуальная классика, которая не пропадает с наших полок годами. Крайне важно не путать "вечные" тренды с давно устаревшими платьями, которые хранятся на в шкафу как память или потому, что жалко выкинуть.

Видео дня

Такие модели еще называют "бабушкиными". Однако, речь пойдет не только о фасонах, но и о расцветках и материалах, которые также могут сильно старить и полнить. Чтобы избежать модного провала, рекомендуем ознакомиться с антитрендовыми платьями в материале OBOZREVATEL.

Платье с завышенной линией талии

Давно пора выбросить! Эти "бабушкины" платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Очень часто такие модели дамы выбирают в надежде спрятать "неидеальный" животик. Так, акцент в образе делается не на талии, а под грудью. Это расширит вас сверху, а желаемого эффекта "спрятать лишние кг" вы точно не добьетесь. Этот фасон визуально сделает массивнее. Идеальной альтернативой станет платье на запах.

Платье из тонкого трикотажа

Давно пора выбросить! Эти "бабушкины" платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Тонкий трикотаж выглядит дешево, неопрятно и "растянуто", а все изъяны фигуры в платье из такого материала тут же стают заметными. Образ выглядит непрезентабельно, а любая красотка в нем – минимум на 10 лет старше. 

Крупный принт

Давно пора выбросить! Эти "бабушкины" платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Огромные цветы, крупный горох и другие большие узоры – категорическое "нет". С помощью принта, как известно, можно ловко спрятать недостатки фигуры, визуально вытянуть силуэт и придать виду свежести. Однако перечисленные выше расцветки из-за крупного размера создадут совершенно противоположный эффект – сделают старше и больше. Выбирайте мелкие принты или однотонные платья.

Плиссированное платье 

Давно пора выбросить! Эти "бабушкины" платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Гофрированные наряды создают ложный эффект легкости из-за своего фасона, однако в реальности складки на изделии добавляют объем, а потому заметно укрупняют изгибы силуэта и выдают его недостатки. Отдавайте предпочтение платьям из более плотного материала, который держит форму. 

Ранее OBOZREVATEL писал, какие оттенки в одежде не идут брюнеткам. Они добавят образу унылости и мрачности, подчеркнут все "неидеальности" лица. Чтобы узнать о каких цветах идет речь – читайте наш материал.

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