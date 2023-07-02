Давно пора выбросить! Эти 'бабушкины' платья старят и полнят: их нельзя носить девушкам. Фото

Ни одно лето не обходится без легких платьев и сарафанов разной длины, фасонов и расцветок. Из сезона в сезон мы можем наблюдать за креативом дизайнеров, которые представляют нам новые необычные модели. Однако есть и вечно актуальная классика, которая не пропадает с наших полок годами. Крайне важно не путать "вечные" тренды с давно устаревшими платьями, которые хранятся на в шкафу как память или потому, что жалко выкинуть.

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Такие модели еще называют "бабушкиными". Однако, речь пойдет не только о фасонах, но и о расцветках и материалах, которые также могут сильно старить и полнить. Чтобы избежать модного провала, рекомендуем ознакомиться с антитрендовыми платьями в материале OBOZREVATEL.

Платье с завышенной линией талии

Очень часто такие модели дамы выбирают в надежде спрятать "неидеальный" животик. Так, акцент в образе делается не на талии, а под грудью. Это расширит вас сверху, а желаемого эффекта "спрятать лишние кг" вы точно не добьетесь. Этот фасон визуально сделает массивнее. Идеальной альтернативой станет платье на запах.

Платье из тонкого трикотажа

Тонкий трикотаж выглядит дешево, неопрятно и "растянуто", а все изъяны фигуры в платье из такого материала тут же стают заметными. Образ выглядит непрезентабельно, а любая красотка в нем – минимум на 10 лет старше.

Крупный принт

Огромные цветы, крупный горох и другие большие узоры – категорическое "нет". С помощью принта, как известно, можно ловко спрятать недостатки фигуры, визуально вытянуть силуэт и придать виду свежести. Однако перечисленные выше расцветки из-за крупного размера создадут совершенно противоположный эффект – сделают старше и больше. Выбирайте мелкие принты или однотонные платья.

Плиссированное платье

Гофрированные наряды создают ложный эффект легкости из-за своего фасона, однако в реальности складки на изделии добавляют объем, а потому заметно укрупняют изгибы силуэта и выдают его недостатки. Отдавайте предпочтение платьям из более плотного материала, который держит форму.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие оттенки в одежде не идут брюнеткам. Они добавят образу унылости и мрачности, подчеркнут все "неидеальности" лица. Чтобы узнать о каких цветах идет речь – читайте наш материал.

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