Пять модных трендов лета 2023, которые нельзя пропустить: превратят в роковую красотку. Фото

Летом как никогда хочется экспериментировать со стилем, добавлять в образы ярких цветов и играть с аксессуарами. Побалуйте себя смелыми комбинациями и уникальными деталями, которые будут уместны и в пляжных, и в повседневных, и в вечерних образах. Важно научиться стилизовать вирусные тренды этого сезона, чтобы выглядеть уверенно и стильно.

Видео дня

Список тенденций этого года включает в себя широкий выбор стилей и фасонов. Здесь вы встретите и стильный деним, в котором можете выглядеть несколько дерзко, но при этом элегантно, а также легкие платья, которые придадут образу изящества. Все детали – в материале OBOZREVATEL.

Кроп-топ в сочетании с шортами

Это база, без которой невозможно представить жаркий летний период. Однако не стоит думать, что дуэт "топ + шорты" – это исключительно пляжный вариант, который не подходит для городского стиля. Присмотритесь к удлиненным шортам, таким как бермуды или джорты. В сочетании с однотонными топами и босоножками на низком ходу, а также казаками или кроссовками они будут выглядеть крайне стильно и дорого. Однако не бойтесь добавлять красок в свой аутфит – трендовые оттенки розового, синего и других цветов однозначно будут уместно смотреться в летнем гардеробе.

Воздушные легкие платья

Этим летом в тренде платья макси и миди. Для создания элегантного и в то же время удобного образа выбирайте воздушные ткани, такие как хлопок и лен. Также обратите внимание на платья с вырезом крючком или плиссированными деталями для придания романтичности, например, платья с узлами. В таких моделях вы будете готовы к любому событию – от прогулки по пляжу до вечеринки на открытом воздухе.

Джинсовая юбка

В вашем гардеробе до сих пор нет джинсовой юбки? Мы не будем вызывать полицию моды, но рекомендуем как можно быстрее исправить эту ситуацию. Короткая, длинная и миди – в тренде абсолютно все фасоны. Чем больше денима, тем лучше – именно поэтому можно смело сочетать джинсовый низ с джинсовым верхом, например, топом из такого же материала или рубашкой. Джинсовую юбку можно носить как в повседневном, так и в более элегантном стиле, в рок-версии или в богемной, если только вы делаете это в соответствии со своим вкусом и характером, используя весь потенциал этой культовой одежды.

Брюки-капри

Никто не думал не гадал, а брюки-капри взяли и ворвались в список летних трендов 2023. Эта тенденция очень хорошо подходит для повседневного образа: вы можете сочетать брюки-капри с простой белой футболкой и базовыми кроссовками или с рубашкой больших размеров в маскулинном стиле и балетками. А если вы хотите создать более элегантный образ для вечернего выхода, то создайте комбинацию с блейзером и открытым бюстгальтером – результат удивит всех.

Платье из сетки

Если вы наконец-то готовы продемонстрировать миру свою смелость, то этот модный тренд для вас. Понятное дело, что надевать полупрозрачное платье на прогулку в центр города – не лучшая идея. Однако если под низ надеть однотонные шорты и топ или короткую базовую комбинацию, то почему бы и нет? А вот на пляже платье из сетки отлично дополнит ваш купальник, какого бы фасона он ни был.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие модели летних платьев старят и полнят. Чтобы избежать модного провала, отложите подальше изделия с завышенной талией, крупным принтом и плиссировкой. Все детали – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!