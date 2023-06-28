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Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Анна Кравчук
Мода
3 минуты
108
Пять модных ошибок, которые 'убивают' элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

При составлении модного аутфита необходимо учитывать множество нюансов, которые заключаются не только лишь в соблюдении тенденций и трендов. Важно понимать, насколько уместно или неуместно смотрится определенный наряд, гармонично или же нелепо в нем выглядите именно вы, насколько в нем комфортно и подходит ли размер. Одно малейшее упущение – и образ безнадежно провален.

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Есть перечень довольно распространенных ошибок, которые буквально "убивают" элегантность и шарм любого лука. OBOZREVATEL предлагает с ними ознакомиться и больше никогда не допускать. 

Переизбыток 

Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Будем честными, во время модных показов на подиумах может твориться самая настоящая вакханалия: пайетки, пышные юбки, блеск, объемные украшения и странные аксессуары. Однако не стоит всегда ориентироваться на такие фэшн-события. В реальной повседневной жизни стилизация под блеск и гламур не всегда работает. В то время как смелое сочетание цветов и узоров может стать ключом к модному "вау-эффекту", переизбыток украшений и аксессуаров в одном образе, скорее всего, приведет к эффектному промаху. Чтобы быть яркой, не обязательно надевать мерцающие платья и делать огромное количество акцентов.

Неправильный размер

Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Это, пожалуй, одна из самых распространенных модных ошибок. Мы однозначно говорим "Да" oversize-фасонам и маскулинному стилю в женских аутфитах, однако несоответствие размера вашей фигуре – категорическое "нет". Слишком большая одежда, которую вы будто украли из папиного шкафа, сделает силуэт бесформенном, а образ в целом – нелепым и негармоничным. Однако то же самое касается и слишком маленьких вещей. В платье на размер меньше вы не будете выглядеть меньше тоже, а вот противоположный эффект – гарантирован. 

Копирование подиумных тенденций

Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Как мы уже заметили выше, повторять один в один подиумные образы в реальной жизни – не самая хорошая идея. В этом деле очень легко переборщить. Все тренды – особенно те, которые очень выразительны – должны сочетаться с вещами приглушенных цветов и универсального кроя. Например, ярко-зеленый джемпер отлично будет комбинироваться с классическими джинсами, но как часть неонового total look он приведет к нежелательному эффекту перебора.

Неудобная обувь 

Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Очень часто девушки жертвуют своим комфортом ради красивой пары туфлей. Неудобный подъем, неустойчивый каблук, появление очень болезненных мозолей – все эти страдания не стоят гламурного вида. Более того, вы рискуете выглядеть неуверенно, так что образ гарантировано получается провальным. 

Цветная "униформа"

Пять модных ошибок, которые "убивают" элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

Ошибка стиля, печально известная нашим мамам или бабушкам, все чаще встречается на улицах и у гораздо более молодых девушек. Речь о сочетание цвета джемпера, блузки или пиджака с обувью, а иногда об одинаковом цвете в наборе шапка-шарфик-перчатки или сумка-пояс-обувь. Такие цветовые махинации крайне редко бывают удачными и уже давно потеряли свою актуальность. 

Также OBOZREVATEL писал, что нельзя носить с юбкой, чтобы не выглядеть "дешево". Эти ошибки совершают многие. Подробности узнайте в нашем материале.

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