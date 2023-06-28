Пять модных ошибок, которые 'убивают' элегантность и шарм: их допускают многие. Фото

При составлении модного аутфита необходимо учитывать множество нюансов, которые заключаются не только лишь в соблюдении тенденций и трендов. Важно понимать, насколько уместно или неуместно смотрится определенный наряд, гармонично или же нелепо в нем выглядите именно вы, насколько в нем комфортно и подходит ли размер. Одно малейшее упущение – и образ безнадежно провален.

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Есть перечень довольно распространенных ошибок, которые буквально "убивают" элегантность и шарм любого лука. OBOZREVATEL предлагает с ними ознакомиться и больше никогда не допускать.

Переизбыток

Будем честными, во время модных показов на подиумах может твориться самая настоящая вакханалия: пайетки, пышные юбки, блеск, объемные украшения и странные аксессуары. Однако не стоит всегда ориентироваться на такие фэшн-события. В реальной повседневной жизни стилизация под блеск и гламур не всегда работает. В то время как смелое сочетание цветов и узоров может стать ключом к модному "вау-эффекту", переизбыток украшений и аксессуаров в одном образе, скорее всего, приведет к эффектному промаху. Чтобы быть яркой, не обязательно надевать мерцающие платья и делать огромное количество акцентов.

Неправильный размер

Это, пожалуй, одна из самых распространенных модных ошибок. Мы однозначно говорим "Да" oversize-фасонам и маскулинному стилю в женских аутфитах, однако несоответствие размера вашей фигуре – категорическое "нет". Слишком большая одежда, которую вы будто украли из папиного шкафа, сделает силуэт бесформенном, а образ в целом – нелепым и негармоничным. Однако то же самое касается и слишком маленьких вещей. В платье на размер меньше вы не будете выглядеть меньше тоже, а вот противоположный эффект – гарантирован.

Копирование подиумных тенденций

Как мы уже заметили выше, повторять один в один подиумные образы в реальной жизни – не самая хорошая идея. В этом деле очень легко переборщить. Все тренды – особенно те, которые очень выразительны – должны сочетаться с вещами приглушенных цветов и универсального кроя. Например, ярко-зеленый джемпер отлично будет комбинироваться с классическими джинсами, но как часть неонового total look он приведет к нежелательному эффекту перебора.

Неудобная обувь

Очень часто девушки жертвуют своим комфортом ради красивой пары туфлей. Неудобный подъем, неустойчивый каблук, появление очень болезненных мозолей – все эти страдания не стоят гламурного вида. Более того, вы рискуете выглядеть неуверенно, так что образ гарантировано получается провальным.

Цветная "униформа"

Ошибка стиля, печально известная нашим мамам или бабушкам, все чаще встречается на улицах и у гораздо более молодых девушек. Речь о сочетание цвета джемпера, блузки или пиджака с обувью, а иногда об одинаковом цвете в наборе шапка-шарфик-перчатки или сумка-пояс-обувь. Такие цветовые махинации крайне редко бывают удачными и уже давно потеряли свою актуальность.

Также OBOZREVATEL писал, что нельзя носить с юбкой, чтобы не выглядеть "дешево". Эти ошибки совершают многие. Подробности узнайте в нашем материале.

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